نقيب الجزارين: سعر ذبح العجل 1000 جنيه.. واشتروا الحيوان «كاسر جوز»

قدم يوسف البسومي، نقيب الجزارين، عددًا من النصائح إلى المواطنين قبل شراء الأضاحي في عيد الأضحى المبارك 2021، موضحًا: «اختار حيوان يكون شكله العام جيد وأطرافه جيدة، والحيوان يمشي بطريقة جيدة، ولا يوجد به كسح أو عور، ويفضل أن يكون الحيوان كاسر جوز في الأسنان، وليس كاسر 4 أو 6 أو أكثر».

وأضاف «البسومي»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الاثنين: «لا تأخذ الحيوان اللي فيه الكرش كبير، لأنه ممكن يكون واخد علف فيه ملح، فالحيوان يعطش ويشرب ماء أكثر».

أما عن أسعار الذبح، فقال نقيب الجزارين، إن معظم الجزارين كانوا يسافرون قبل جائحة كورونا إلى المملكة العربية السعودية، لكن حاليًا كلهم موجودين، ويجب أن يكون سعر ذبح وتجهيز العجل الجاموسي والعجمي والجملي، 1000 جنيه، أما سعر ذبح وتجهيز الخروف فيصل إلى 200 جنيه، مناشدًا الجزارين، أن يخففوا الأسعار، مشيرًا إلى أنهم ليس لديهم القدرة على وضع أسعار للجزارين، معربًا عن أمله في أن تساعدهم الدولة في هذا الأمر.

وأكد أن هناك طفرة في الإنتاج الحيواني في مصر الفترة الماضية، لكنها لا تكفي للاحتياج المحلي، ويجب الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وعدم الاستيراد من الخارج، لكن لا أحد ينكر وجود مجهودات مبذولة «مسمعة في السوق».

ولفت إلى أن وزارة الزراعة، يجب أن تنشر منتجاتها في باقي المحافظات، مشددًا على أن مصر ليست القاهرة والجيزة فقط، موضحًا أن انتشار هذه المنتجات، يؤدي إلى الثبات في الأسواق، وانخفاضها.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، موعد عيد الأضحى 2021 في مصر، يوم السبت المقبل، الموافق 9 يوليو 2021 و29 من شهر ذي القعدة لعام 1442 هجريا، حيث سيتم عقب صلاة مغرب هذا اليوم تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريا، لتعلن دار الإفتاء المصرية رسميا موعد غرة شهر ذي الحجة وتحديد موعد وقفة عرفات 2021 وموعد عيد الأضحى 2021.