أسعار الأضاحي 2021 محافظة الفيوم.. الخرفان بـ62 والعجول بـ55 جنيها

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يبدأ الكثيرون في البحث عن أسعار وأنواع الأضاحي 2021 في محافظة الفيوم، حتى يتمكن كل شخص من تحديد نوع الأضحية التي سيشتريها طبقاً للأسعار التي تتناسب مع ظروفه المادية، حيث تُقبل فئة من المواطنين على شراء العجول، حتى وإن كانوا غير قادرين على شراء «أضحية» بمفردهم فيشترك من 4 إلى 6 أفراد معاً في شراء أضحية وتقسيم اللحوم عليهم بالتساوي، أو يشتري كل شخص «خروف أو ماعز»، حسب الوزن والسعر، لذلك يبحث الكثيرون عن أسعار وأنواع الأضاحي 2021.

وتقدم "الوطن" أسعار الأضاحي 2021 بمحافظة الفيوم، في ضوء ما تقدمه لقراءها من خدمات.

أسعار الأضاحي 2021 محافظة الفيوم.. الخراف

وتعد الخراف من أكثر الأضاحي إقبالاً من المواطنين لجودة لحومها، بالإضافة إلى رخص أسعارها مقارنة بالعجول، لذلك فشرائها في متناول الكثيرين.

وارتفعت أسعار الأضاحي 2021 في محافظة الفيوم، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف مقارنةً بالأعوام الماضية، حيث تراوحت أسعار كيلو الخراف البلدي القائم بين 62 وحتى 64 جنيهاً، فيما بلغ سعر كيلو الخروف البرقي 68 جنيهاً.

أسعار الأضاحي 2021 محافظة الفيوم.. الماعز

ويحرص عدداً من المواطنين على شراء «الماعز»، لذبحها كأضحية، حيث يسعى الكثيرون لشراء الأضاحي 2021 في محافظة الفيوم، خصوصاً أنّ هناك الكثيرين ممن يحبون لحوم الماعز، حيث بلغ سعر كيلو الماعز 75 جنيهاً، بينما بلغ سعر كيلو الماعز البرقي 60 جنيها، فيما بلغ سعر كيلو الماعز الصعيدي من 55 حتى 58 جنيهاً، وبلغ سعر كيلو الماعز الفلاحي 54 حتى 57 جنيهاً.

أسعار الأضاحي 2021 محافظة الفيوم.. العجول

وتشتهر عادة المشاركة في الأضحية بين الأقارب والأصدقاء في محافظة الفيوم، حيث يشترك 4 أفراد أو أكثر في الأضحية خصوصاً الأبقار والجاموس، وذلك بعدما يعرفون أسعار الأضاحي 2021 محافظة الفيوم، حيث يتراوح أسعار كيلو الجاموس بين40 إلى 45 جنيهاً، بينما يبلغ سعر كيلو الجاموس البتلو من 55 إلى 60 جنيهاً، فيما يبلغ سعر كيلو اللحوم والعجول البقري من 55 حتى 58 جنيهاً.