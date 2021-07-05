موعد التقديم للمدارس التكنولوجيا التطبيقية لطلاب الإعدادية.. يبدأ بعد 7 يوليو

كشف الدكتور عمرو بوصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، مدير تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أنه سيتم فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس التكنولوجيا التطبيقية، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 –2021، بعد يوم 7 يوليو الجاري.

وأضاف «بوصيلة» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه سيتم التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، لافتًا إلى أنه تم الإعلان عن شروط الالتحاق بهذه المدارس وتنسيق كل مدرسة، وأن إجمالي عدد المدارس الموجودة حتى الآن 21 مدرسة بـ7 محافظات مختلفة.

وتقدم مدارس التكنولوجيا التطبيقية العديد من المميزات لطلابها، بجانب تطبيقها لمناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، ويتم تدريسها من قبل معلمين مؤهلين على أعلى مستوى، يحصل طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية على العديد من المميزات، مثل الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية عند التخرج، والتدريب العملي في أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي، بالإضافة إلى فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج، ومكافآت مالية في أثناء فترة التدريب العملي.

أسماء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي يبدأ التقديم بها كالأتي:

1- مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية.

2- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية.

3- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات.

4- مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية.

5- مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية.

6- مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية.

7- مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية.

8- مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية.

9- مدرسة أي- تك للتكنولوجيا التطبيقية.

10- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام.

11- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان.

12- مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية.

13- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية.

14- مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية.

15- مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية.

16- مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية.

17- مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية.

18- مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية.

19- مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية.

20- مدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية.

21- مدرسة ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية.