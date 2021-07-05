7 طرق لتقديم شكواك لحماية المستهلك ضد استغلال التجار

أكد جهاز حماية المستهلك، عبر الموقع الرسمي له، أنه ينصح المواطن الواقع في مشكلة مع أي تاجر أو محل تجاري في البداية، أن يتجه إلى مكان الشراء لحل الشكوى ودياً، وفي حالة عدم تمكنه من حل الشكوى وديًا يرجى التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك للمساعدة في حل الشكوى قبل التوجه للجهاز لتقديم الشكوى.

وتابع الجهاز، أنه في في حالة رغبة المواطن في تقديم شكواه مباشرة لجهاز حماية المستهلك، فيمكنه القيام بتقديم الشكوى من خلال إحدى الطرق التالية:

طرق لتقديم شكوى لحماية المستهلك ضد المحال التجارية واستغلال التجار

1 - الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك 19588

2 - إرسال الشكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170

3 - التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية للمواطن

4 - إرسال شكواك إلكترونياً بالضغط هنا.

5 - التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 بالقرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

6 – إرسال شكوى عن طريق واتس آب على رقم 01281661880

7 – إرسال شكوى عن طريق تطبيق المحمول على جوجل ستور وأبل ستور من خلال الروابط التالية:

اندرويد: اضغط هنا

ايفون: اضغط هنا

وأكد جهاز حماية المستهلك، أنه في جميع الأحوال يرجى إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى (في حالة إستيفاء البيانات) على رقم الواتس 01281661882

وشدد جهاز حماية المستهلك، على أنه في جميع الأحوال لا يتم استقبال أي شكوى إلا عن طريق إحدى الطرق سالفة الذكر.

ويعد جهاز حماية المستهلك، هو أحد الجهات المسؤولة عن حماية المستهلكين والمواطنين من استغلال التجار والمحال التجارية ومن غلاء الأسعار.