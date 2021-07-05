«محلية النواب» عن اشتراطات البناء الجديدة: «ماشيين في الطريق الصحيح»

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الفترة القادمة ستشهد الكثير من استفسارات المواطنين حول اشتراطات البناء الجديدة، بعد بدء الحكومة في تعميمها على كل محافظات الجمهورية، موضحًا أن الفترة الأخيرة كان بها لغط كبير حول تلك الاشتراطات،«ناس كثيرة لم تكن مستوعبة هذه الاشتراطات وناس أخرى متضررة منها».

وأضاف «السجيني»، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأثنين، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الأيام القادمة ستفرز كل المؤيد والمعترض على تلك الاشتراطات، مشيرًا إلى أن دوره في مجلس نواب خلال المرحلة القادمة سيتمثل في مراقبة هذا الشأن بعد أن يكون هناك اتفاق مع الحكومة حول مؤشرات القياس.

وأضاف: «لازم نتفق مع الحكومة على المؤشرات اللي تخلينا نقعد مع بعض نقول والله احنا كدا ماشين في الطريق الصحيح، ولا محتاجين نعدل في بعض المسارات»، موضحًا أنه بدون تلك المؤشرات ستكون جميع النقاشات ليست إلا كلام ارتجالي.

وتابع: «بدعو كل واحد إنه يقرأ ويحسبها مع نفسه، ويشوف عرض الشارع بالارتفاعات هيبقى بالنسبه له مفيد وهل هيبقى عنده بعض الطلبات، ويبعتلنا ويبعت للتنمية المحلية»، مطالبًا بعدم الاستعجال في تقييم تلك الاشتراطات.

وأشار «السجيني»، إلى أن هناك مكتسبات خرج به المواطن والدولة من مسألة حوكمة إصدار رخصة البناء، موضحًا أنه وفقًا لما أعنلته الحكومة سيتمكن المواطن من الحصول على الرخصة خلال 60 يومًا، قائلا:«يعتبر نقلة كبيرة جدًا».