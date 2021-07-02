تعرف على موعد تطبيق اشتراطات البناء الجديدة

يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في عمليات البناء عن موعد تطبيق اشتراطات البناء الجديدة، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، وذلك بعد انتهاء مدة التطبيق التجريبي لاشتراطات البناء الجديدة، وبداية موعد التطبيق الرسمي أول يوليو الجاري.

وسيتم التطبيق الرسمي لاشتراطات البناء الجديدة الأحد المقبل، حيث يستطيع أي مواطن لديه قطع أرض ويرغب في بنائها في اتباع الخطوات للبناء، وفقاً لاشتراطات البناء الجديدة.

وترصد السطور التالية موعد تطبيق اشتراطات البناء الجديدة، وخطوات الحصول على رخصة بناء، وفقاً للاشتراطات الجديدة، بحسب وزارة التنمية المحلية.

موعد تطبيق اشتراطات البناء الجديدة

يبدأ التطبيق الرسمي لاشتراطات البناء الجديدة الأحد المقبل، الموافق 4 يوليو الجاري، وفق ما أعلنته وزارة التنمية المحلية.

خطوات الحصول على رخصة بناء وفقاً لاشتراطات البناء الجديدة

1- يتوجه المواطن إلى المركز التكنولوجي للمدينة أو الحي محل العقار للحصول على رخصة بناء وفقًا للنموذج المعد لذلك بالمركز، ويرفق به صورة من تحقيق الشخصية، وصورة من العقد المشهر، وصورة من بيان الصلاحية، على أن يطلع المسئول بالمركز التكنولوجي على أصل العقد المشهر لقطعة الأرض، ويحصل المواطن على النماذج النمطية للواجهات للاختيار منها، وكذلك بيان يوضح المستندات التي يحويها ملف الرخصة.

2- يتعاقد المواطن مع مهندس أو مكتب هندسي لإعداد ملف الرخصة، والتعاقد مع مهندس، أو مكتب هندسي، أو بيت خبرة، لإعداد التصميمات الهندسية للمبنى، على أن يتضمن الملف كافة المستندات التي نص عليها قانون البناء، وفقًا للبيان الذي تسلمه المواطن عند تقديم الطلب، وأصل بيان الصلاحية، وكذلك أصل العقد المشهر.

3- يسلم المهندس ملف الرخصة للمركز التكنولوجي، وفقًا للتوكيل الصادر له من المواطن، على أن يكون الملف مستوفياً كل المستندات.

4- يتولى المركز التكنولوجي استلام ومراجعة ملف الرخصة، وإعطاء المواطن ما يفيد الاستلام.

5- يتم إخطار المواطن بعد 20 يومًا من تسليم ملف الرخصة للحضور للمركز التكنولوجي لاستلام الرخصة، ودفع الرسوم، وفقًا لقانون البناء.

6- في حال رغبة المواطن في الشروع في البناء، فإن على المهندس المشرف التقدم للمركز التكنولوجي، وفقًا للطلب المعد لذلك، على أن يتولى المقاول والمهندس المشرف على التنفيذ التوقيع بالمركز التكنولوجي، ويقوم مهندس التنظيم بالمعاينة على الطبيعة مع المهندس المشرف لتحديد خط التنظيم وبدء الأعمال، ويلتزم المهندس بتقديم تقارير ربع سنوية عما يتم من أعمال إلى المركز التكنولوجي.