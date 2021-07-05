«محلية» النواب: راعينا في قانون اقتناء الكلاب الرفق بالحيوان وعدم إيذاء الإنسان

صرح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه حين بدأ العمل على مشروع قانون جديد بشأن اقتناء كلاب المنازل، قال له البعض: «إنت داخل حقل ألغام»، مؤكدا أنه اكتشف بأنه حقل ألغام بالفعل، وهناك «خناقة كبيرة أوي في الموضوع ده، والناس مش راضية تسمع بعض، وللأمانة كل طرف عنده حق».

وقال «السجيني»، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن مشروع هذا القانون يضم ثلاثة مسارات، الأول ينظم علمية اقتناء الحيوانات الخطيرة كـ(الأسود والنمور والزواحف وغيرها)، أما المسار الثاني فيخص تنظيم عملية اقتناء المواطنين للكلاب، في حين يخص المسار الثالث بمسألة كلاب الشوارع التي ليس لها صاحب.

وأشار إلى أن مشروع هذا القانون يراعي بشكل كبير مسألة الرفق بالحيوان، وألا يستخدم الحيوان، كالكلاب وغيره في عملية إيذاء أي إنسان، وفي نفس الوقت نفسه لا يستخدم الإنسان هذه الكلاب في أي ممارسة قد تعرضها لخطر.

ولفت إلى أنه للمرة الأولى، يشيد مسؤولي جمعيات الرفق بالحيوان بمشروع قانون مثل هذا، موضحا أنه وفقا لهذا القانون فكل من يملك كلب بمنزله عليه التوجه إلى الطب البيطري، حتى يتم تسجيل بيانات هذا الحيوان، كما أنه سيحظر اقتناء هذا الكلب بدون ترخيص.