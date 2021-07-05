«صبحي» يفتتح المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية ونائبًا عن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مساء اليوم، فعاليات المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية، والذي تنطلق فعالياته اليوم وتستمر إلي يوم الخميس الموافق 8 يوليو 2021.

«صبحي»: مشروع التأهيل ثمرة اهتمام الرئيس السيسي بالشباب والنهوض بهم فكريا

أكد «صبحي» في كلمته على أهمية المشروع والذي توليه اهتمامًا كبيرًا، خاصة في ظل الإهتمام البالغ من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالشباب المصري، والنهوض بهم فكريًا وعلميًا وثقافيًا وبدنيًا.

وزير الرياضة: المشروع يهدف إلى إعداد جيل من أجل خوض انتخابات المحليات

واضاف الوزير، أن وزارة الشباب والرياضة تقوم بصفة دائمة ومستمرة بتطوير أساليب التعامل مع الشباب وكيفية تدريبهم بأحدث الأساليب والطرق الحديثة حتى يكونوا مواكبين لما يحدث على أرض الواقع، موضحًا أن المشروع القومي لتأهيل الشباب يهدف إلى إعداد جيل من أجل خوض انتخابات المحليات، مؤكداً أن وزارة الشباب والرياضة هي بيت كل الشباب المصري التي يلجأ إليها في جميع الأوقات.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية ونائبا عن وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تسير على نهج الجمهورية الجديدة التي يمثل تكوين وتنمية رأس المال الفكري عصب اقتصاد المعرفة الذي يتيح للدول أن تنتقل من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد المعرفة.

وأشار في كلمته، إلى أن الوزارة تؤمن بدمج الشباب في العمل التنموي وإطلاق طاقاته وتفعيل آليات مؤسسية لتحقيق الشفافية والتخطيط والتنفيذ التشاركي من خلال المبادرات الشبابية في مجالات النظافة مثل «هنجملها» ومجلس إدارة الشارع «ومعاً لنرتقي، وزراعة الأسطح، وغيرها» وكذلك المشاركة في زيادة المعروض السلعي لضبط الأسعار في القرى والأحياء الأكثر احتياجًا «شباب الخير»، والمشاركة في وصلات المياه والأسقف «شباب مصر».

ومن المقرر ان تقام عدد من ورش العمل خلال المشروع الذي يهدف إلي تعريف الشباب بالعديد من المفاهيم والأساليب الحديثة ليكونوا نواة قادرين على المشاركة في المستقبل لدعم الوطن في المحليات، حيث جاءت ورش العمل والتي تتضمن «فن التفاوض - المدن المستدامة والذكية».

الجدير بالذكر أنه تقام ورش العمل بمشاركة مختصين من كل من الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، أكاديمية ناصر العليا، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

يذكر أن حضر الافتتاح كل من الدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة، الدكتورة ايمان ريان نائب محافظ القليوبية، ووكلاء الوزارة مديري مديرات الشباب والرياضة عن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وبعض اعضاء مجلس النواب عن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.