وزير الرياضة يشيد بمشروع قانون مقدم من «التنسيقية» لتطوير مراكز الشباب

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مشروع قانون «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» بشأن تطوير مراكز الشباب مهم، موضحا أن هناك اتجاهين موازيين في ملف هذا التطوير.

وأضاف صبحي، أن أول اتجاه هو آلية التطوير، والآخر هو ماذا يحدث داخل مراكز الشباب، مؤكدا أن حجم الاستثمارات في مراكز الشباب، هو مليار و600 مليون جنيه.

صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

جاء ذلك خلال صالون «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، للحديث عن مشروع القانون، لاستبدال ونقل ملكية الأراضي لصالح مراكز الشباب والمنشآت الشبابية، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وتابع صبحي، أن نسبة كبيرة من التحديات التي تواجه مراكز الشباب، هي تخصيص الأراضي، مشيرا إلى أنه تم تقنين أوضاع أراضي الأوقاف مع الوزارة.

وأوضح، أن قانون الهيئات الشبابية مهم جدا، حيث يفيد بإلغاء حق الانتفاع للأراضي الجديدة، ولكن لا يطبق على الأراضي القديمة، مشيدا بمشروع «حياة كريمة» وتطوير الريف المصري، مشيرا إلى أنه مفيش بلد في العالم بها مشروع مثل «حياة كريمة».