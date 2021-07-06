عاجل.. حريق بفندق شهير بكورنيش الإسكندرية بسبب عقب سيجارة «صور»

اندلع حريق، منذ قليل، بالطابق الثالث بفندق هيلتون سيدي بشر المجاور لمسجد سيدي بشر المواجه لكورنيش الإسكندرية، وذلك دون حدوث أي وفيات أو إصابات من نزلاء الفندق أو العاملين به، حيث تمت السيطرة على الحريق قبل أن يمتد لأقرب مكان مجاور للفندق أو الطوابق الأخرى، فيما رجحت التحريات الأولية أن يكون سبب الحريق هو إلقاء عقب سيجارة.

بداية حريق فندق هيلتون سيدي بشر بالإسكندرية

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بفندق شهير بمنطقة سيدي بشر.

انتقل ضباط قسم شرطة المنتزه أول وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق بـ «تراس» الطابق الثالث بالفندق المشار إليه.

تفاصيل حريق فندق هيلتون سيدي بشر بالإسكندرية

ورجحت المعاينة الأولية والتحريات نشوب الحريق بسبب عقب سيجارة ألقي بإهمال ما أدى لاندلاع النيران بأحد المقاعد بالتراس، وذلك دون حدوث أي وفيات أو إصابات.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وأمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه بندب خبراء الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.