امتحان «ميمز».. أستاذ بهندسة الإسكندرية يسأل الطلاب عن «واي فاي»: كان تريند

ارتباط الطلاب بالسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي ورغبتهم في معرفة الأرقام السرية لأي «واي فاي»، دفع أستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، لوضع سؤال ساخر حول إيجاد الرقم السري لـ«واي فاي» عبر عملية حسابية لطلاب الفرقة الاعدادي بالكلية.

السؤال الذي اعتمد على ما يعرف بـ«الميمز» على مواقع التواصل الاجتماعي، لقي ردود فعل كبرى من الطلاب، فبعضهم رفض هذا الأمر ووصفوه تقليل من القيمة العلمية للكلية، فيما أبدى البعض الآخر إعجابه بهذا الأمر ورأوا فيه ربط الواقع بالأسئلة.

سخرية طلابية من سؤال «الميمز» في هندسة الإسكندرية

مسلم حازم، أحد الطلاب استنكر وضع السؤال في الامتحان بشكل هزلي، قائلاً: «يعني يوم ما أذاكر من الورق الامتحان ييجي من ميمز»، فيما سخر طالب آخر يدعى محمد عصام قائلاً: «امان يا دكتور ولا يهمك.. معايا باقة».

فيما قال أنس ونس: «أنا متخرج من 4 سنين و حليتها في أقل من 30 ثانية فعلاً، من غير أي تعويضات أهو الأولانية odd فا حتتصفر عشان من -2 لـ2 حيتبقى لك واحدة هي رسمة نص دايرة نصف قطرها 2 وبس كدا»، الأمر الذي يوضح إعجابه بالسؤال.

أستاذ المادة: سؤال سهل يتحل في 30 ثانية

من جانبه، أكد الدكتور إسلام عبدالمقصود، استاذ المادة، أن السؤال يحل في أقل من 30 ثانية بخواص التكامل المحدد والهندسة، معبرا عن سعادته في نجاحه في جذب انتباه الطلبة.

وأوضح «عبد المقصود» لـ«الوطن»، أنه حاول تعليم الطلبة الاهتمام بأي مسائل حسابية تمر عليهم حتى لو كانت «ميمز»، مشيرا إلى أن السؤال كان «ترند» عالمي منذ عامين، ليقرر الاستعانة به في الامتحان لأنها مسألة تكامل عادية.

وأضاف أنه سأل أكثر من أستاذ جامعي عن إمكانية الاستعانة بذلك السؤال حتى لا يحدث له أي أزمة على غرار ما حدث في 2019، وهو الأمر الذي وجد استحسان وتشجيع من الأساتذة له من حيث إمكانية الاستعانة بها، مؤكدًا أنها مسألة عادية لو جاءت في إطار سؤال عادي ما انتيه أحدٌ لها، إلا أن الإطار الذي جاءت به هو الذي جعل الجميع ينجذب إليه.

كما نشر الأستاذ الجامعي تدوينة ساخرة عقب الامتحان، تضمنت تركيب وجهه على صورة الممثل أحمد فهمي ويقول: «سؤال يجيب ريتش حلو في الامتحان».

وكان «عبدالمقصود» سبقت إحالته إلى التحقيق في عام 2019 بتهمة تشويه صورة الجامعة والأستاذ الجامعي، وذلك بعد منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عبارة عن صورة من ورقة أسئلة امتحان في كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، مكتوب فيها: «أجب عن الأسئلة الآتية ووريني الموزة الزرقا هتعمل إيه».