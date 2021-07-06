40 دقيقة بكاء.. رد فعل رجاء الجداوي بعدما وصفها السيسي بـ«شيك»

كشفت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عن رد فعل والدتها بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي للراحلة في ديسمبر 2018، عندما قال لها «هتفضلي طول عمرك شيك»، فذكرت أن والدتها ظلت تبكي لمدة 40 دقيقة دون توقف، كما إنها هاتفتها وقتها وعملت على تهدئتها، «فضلت أقولها يا حبيبتي إهدي».

وأضافت «مختار»، خلال حوارها في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أنها عندما وصلت للمنزل «دخلت علينا غرفة الأنتريه، وحضنتني أنا وروضة وقالت لينا أنا سعيدة عشانكم وأنا اتكرمت عشانكم وهسيبهالكم العمر كله، وفعلا فضلت حاسة إنها وسام على قلبها لحد ما ماتت».

وأشارت ابنة الفنانة رجاء الجداوي، إلى أن والدتها قالت لها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بالفن الراقي، ويريد أن يكون الفن دائمًا راقيا ومحترما، «قالت لي لما السيسي يقولي أنا شيك وراقية يبقى أنا نجحت في رسالتي».

كما ذكرت أن الورد كان شيئا أساسيا في حياة والدتها، كما أنه كان هناك مواعيد ثابتة لتغيير الزهور والورود في الفازات بالمنازل، «كانت دايما والدتي بتحافظ على الورود عشان بتدي طاقة إيجابية في البيت»، مضيفة: «ورغم إننا كان سننا صغير لكنها كانت بتشتغل كتير عشان ترفهنا وتدخل البهجة للبيت».

وتابعت: «شغلها الشاغل كان إسعادنا، أنا أخدت فترة بعد وفاة ماما أطلب منهم ضبط الإضاءة والكهرباء في البيت لأني حاسة أن البيت مظلم من غيرها وبدأت من شهرين أتغلب على ده بأصحابي المقربين وبيقولوا لي هنفضل كده لحد إمتى؟».