أميرة مختار تكشف لقب أطلقه سمير غانم على والدتها: «عزاء الجداوي»

رحل عن عالمنا، مساء أمس الخميس، الفنان الكبير سمير غانم بعد تدهور حالته الصحية بشدة خلال الفترة الماضية.

وكانت واحدة من الفنانات التي تربطها علاقة قوية بالفنان سمير غانم هي الفنانة رجاء الجداوي، وكشف ابنتها أميرة مختار عن هذا الأمر من خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، فقالت: «حزينة على رحيل الفنان الجميل سمير غانم لأنهم فعلا كانوا جزء من العيلة الخاصة بنا ربنا يرحمه ويشفي الفنانة دلال عبد العزيز يارب».

كما كشفت أميرة مختار، عن لقب أطلقه سمير غانم على رجاء الجداوي، فقالت: «كان بيقول عليها عزاء الجداوى لأنها كانت حريصة دايما أنها تروح عزاءات الناس، وبتشوف إن الإنسان يروح العزا دا أهم من الفرح».

وتابعت أميرة، قائلة «علشان كدا كان كل ميشوفها يقولها ها هتروحى عزا مين، فتضحك، كان جميل ربنا يرحمه ويصبر أسرته».

كان قد تعرض الفنان سمير غانم لوعكة صحية شديدة نتيجة إصابته بفيروس كورونا وتم نقله إلى المستشفى، وبعد ذلك تم شفاؤه من كورونا ولكنه أصيب بفشل كلوى وتدهور في وظائف الجسم، وبعدها أصيب بكورونا مرة أخرى، حيث كان قد كشف مصدر طبي عن إيجابية مسحته قبل الوفاة بيوم واحد.

جنازة سمير غانم

يذكر أنه ستقام جنازة الفنان سمير غانم، ظهر اليوم، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وسيجري دفنه في مقابر الأسرة بالوفاء والأمل.

كان قد ذهب مساء أمس عدد كبير من الفنانين لإلقاء نظرة الوداع على الفنان سمير غانم فى المستشفى، ومنهم وفاء عامر وهشام ماجد وهشام جمال وعمرو وهبة وشيماء سيف.