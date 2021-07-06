مي كساب ترد على متابعة حاولت إحراجها: إنتي راضية عن الصورة؟

تعرضت المطربة مي كساب للهجوم من إحدى متابعيها بعد دعايتها لألبوم زوجها أوكا من خلال نشر بوستر الألبوم الجديد، حيث نشرت مي صورة بوستر الألبوم وعلقت قائلة «فانزاتي الحلوين أنا عاوزة الصورة دي تلف مصر والوطن العربي كله ألبوم محمد صلاح الجنرال أوكا».

لترد عليها إحدى المتابعات قائلة «أنا بحبك جدا ومقدرة إنك بتقفي جنب جوزك بس انتي راضية عن الصورة؟».

وردت مي قائلة «آه جدا شكله حلو واستايل، وبعدين كل واحد حر يختار لنفسه الشكل اللي يعجبه انتي ترضي حد يتدخل في طريقة لبسك أو لفت طرحتك أو شعرك».

وأضافت مي: «أنا أول ما عرفته مدخلتش في ده خالص عشان ده حريته الشخصية».

مي كساب تروج لألبوم أوكا

حرصت مي كساب منذ أيام على الترويج لزوجها محمد صلاح الشهير بـ«أوكا»، حيث نشرت عبر حسابها على «فيسبوك» قائلة: «بصراحة شديدة جدا جدا ومش عشان جوزي أنا بقول الحق، أوكا‬⁩ شاطر مخلص حقيقي موهوب مختلف هتسمعوا ألبوم جديد متعوب عليه جدًا في كل حاجة بإذن الله تتبسطوا قريبا جدا «ألبوم محمد_صلاح 2021».. ملحوظة اسمه الحقيقي محمد صلاح، والأغنية دي بيحكي فيها حكايته مع المزيكا».

جدير بالذكر أن آخر ظهور فني لـ مي كساب من خلال مسلسل «فارس بلا جواز» خلال رمضان الماضي مع المطرب مصطفى قمر.