عاجل.. موسكو: سنرد بقوة وحزم على الأعمال غير الودية من واشنطن

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن بلاده سترد بقوة وحزم على الأعمال غير الودية من جانب الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي سياق آخر، نفى رئيس مجلس «الدوما» الروسي فياتشيسلاف فولودين، أمس الاثنين، تبنيه أي طموحات لتولي منصب رئيس البلاد في المستقبل، وأشار المسؤول الروسي، إلى ضرورة أن يبقى فلاديمير بوتين رئيسا لبلاده لأطول فترة ممكنة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح فولودين، في تصريح للصحفيين: «لم أرغب أبدا، ولا أرغب ولن أرغب في أن أكون رئيسا»، مشيرا إلى أنه لا يوجد في العالم اليوم سياسي أقوى من بوتين الذي يعمل الكثير من أجل البلاد ولا يبدو أن أحدا قد يكون رئيسا ناجحا أكثر منه.

وتابع رئيس مجلس «الدوما» الروسي قائلا: «علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لكي يبقى (بوتين) رئيسنا لأطول فترة ممكنة. ستصبح روسيا معه أقوى وسيعيش الناس أفضل بدون أي اضطرابات أو حروب».

وأضاف فولودين، «حتى لو كانت هناك مشاكل مثلما نراه اليوم مع العقوبات، فنحن سنتجاوزها بثمن أقل بكثير مما كان عليه الحال في الفترات السابقة من تاريخنا».