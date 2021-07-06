ضبط شاب لاتهامه بالتحرش بفتاة في أرض اللواء

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» من صورة لأحد الأشخاص ومرفق بها تعليق من حساب باسم إحدى الفتيات بأنها تعرضت للتحرش من قِبل صاحب الصورة بمنطقة أرض اللواء بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة.

وأوضحت الداخلية، في بيان عاجل نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد هوية الشاكية «مقيمة بدائرة القسم» والتي أقرت بأن صاحب الصورة تحرش بها وأنها لم تحرر محضرا بالواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هوية المشكو في حقه، وتبين أنه يعمل بفرع إحدى الشركات بدائرة القسم، ويقيم بمحافظة المنوفية.

وأكدت «الداخلية» أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وقرر أن اصطدامه بالشاكية على النحو الذي ذكرته كان دون قصد.