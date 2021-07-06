مقتل شخص وإصابة 3 آخرين جراء إطلاق نار في كاليفورنيا الأمريكية

أعلنت السلطات الأمنية الامريكية، مقتل شخص واحد وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار وقع في مدينة «سانتا روزا» بولاية كاليفورنيا الواقعة على على الساحل الغربي للولايات المتحدة، في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، وفقًا لما نشرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، اليوم.

ورد ضباط شرطة «سانتا روزا» على الحادث الذي وقع في تجمع غير قانوني للألعاب النارية وعثروا على 4 ضحايا مصابين بأعيرة نارية، من بينهم رجل من سانتا روزا يبلغ من العمر 35 عامًا وُجد قتيلًا في مكان الحادث ولم يتمّ الكشف عن هويته بعد.

إصابة فتاتين وصبي بجروح خطيرة في إطلاق النار

وقالت الشرطة، إنَّ شابة «29 عاما» وفتاة «17 عاما»، أصيبوا بجروح خطيرة في إطلاق النار، كما أُصيب صبي «16 عاما» برصاصة، لكن إصابته لا تهدد حياته.

وأوضحت الشرطة، أن الحادث وقع أثناء مشاركة العشرات من الأشخاص في عرض غير قانوني كبير للألعاب النارية، فيما قالت صحيفة «سان فرانسيسكو كرونيكل»، إن الحادث وقع عندما دخلت سيارة الحي وبدأ شخص أو أكثر من داخلها في إطلاق النار. وتبادل شخص كان ضمن الحشد إطلاق النار مع ركاب السيارة.

وأضافت الشرطة الأمريكية، أنَّ السيارة اصطدمت بسيارة متوقفة، وفر المشتبه بهم سيرا على الأقدام، وبحث المحققون عنهم في الموقع لكنهم فشلوا في العثور عليهم.

وفي 20 يونيو الماضي، أسفر حادث إطلاق النار في مدينة أوكلاند بـ كاليفورنيا عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين، وقالت إدارة شرطة أوكلاند، في ذلك الوقت، إنَّ الحادث أسفر عن 5 ضحايا رجال تتراوح أعمارهم بين 16 و27 عامًا، وامرأتين بالغتين، توجهت إحداهما إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج من إصابتها بطلق ناري، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.