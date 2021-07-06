وزير النقل: حزمة تمويلية من فرنسا لتنفيذ عدة مشروعات بالمترو

التقى الفريق كامل الوزير، وزير النقل المصري، نظيره الفرنسي، جون باتيست جيباري؛ لتعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في مجالات النقل المختلفة، سواء في النقل السككي أو البحري، خاصة في ظل العلاقات التاريخية المتميزة بين الشعبين الصديقين والتعاون التاريخي بين مصر وفرنسا في كافة مجالات النقل.

مهام شركة الستوم الفرنسية في مصر

وأشاد الوزير، خلال الاجتماع، الذي عقد في فرنسا، بالتعاون الجاري مع الشركات الفرنسية، لافتا إلى تنفيذها العديد من المشروعات المختلفة في مجالات النقل، حيث تقوم شركة الستوم الفرنسية بتنفيذ مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر، كما تقوم الشركة بتطوير نظم الإشارات بخط سكة حديد بني سويف أسيوط، بطول 250 كم، بالإضافة إلى تنفيذ نظم الإشارات بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، الذي يقوم بتنفيذه تحالف للشركات المصرية الفرنسية بقيادة شركة فينسي الفرنسية.

جار التفاوض مع شركة CMA لإدارة المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

وأضاف وزير النقل، أنه يتم التعاون أيضًا مع الشركات الفرنسية في مجال الإدارة والتشغيل لمشروعات النقل المختلفة، حيث تقوم شركة RATP Dev الفرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، كما ستقوم نفس الشركة بإدارة وتشغيل القطار الكهربائي السلام / العاصمة الإدارية / العاشر من رمضان، لافتًا إلى أنه جار التفاوض مع شركة CMA الفرنسية لإدارة وتشغيل المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية كما يجري التفاوض مع شركة Transdev الفرنسية، بالتعاون مع مجموعة شركات مصرية لإنشاء وإدارة وتشغيل اول مشروع BRT في مصر.

حزمة تمويلية من الحكومة الفرنسية

وأشار إلى الأهمية الكبيرة لتوقيع وزارة النقل المصرية خارطة طريق مشتركة مع وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، تضمنت قيام الحكومة الفرنسية بتقديم حزمة تمويلية لتنفيذ عدد من مشروعات مترو الأنفاق، وهي مشروع تصنيع وتوريد 55 قطار للخط الأول، وكذلك المشاركة في إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق من خلال تنفيذ أعمال أنظمة السكة (الإشارات - الاتصالات - التحكم - القوى الكهربائية - منظومة التذاكر)، بالإضافة إلى الوحدات المتحركة اللازمة للخط السادس.

كما تضمنت خارطة الطريق قيام الشركات الفرنسية بتوطين صناعة النقل خاصة الوحدات المتحركة بمصر، من خلال التعاون مع شركة سيماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع.