كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط الالتحاق بالثانوية العامة 2021، موضحة أنّ التنسيق للعام الدراسي الجديد 2021/2022 سيكون إلكترونيا، وذلك بعد إعلان الحد الأدنى في كل محافظة، على أن يتم وفق درجات الطالب التي حصل عليها في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مشددة على جميع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في جميع المحافظات، بالانتهاء من إعلان الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة والثانوية الفنية.

الالتحاق بالثانوية العامة 2021 إلكترونيا

وأضافت الوزارة أنّه يمكن للطلاب الدخول على رابط الالتحاق بالثانوية العامة 2021 من خلال هذا هنا، مشددة على مديري الإدارات التعليمية بالتنسيق المكثف مع مدير إدارة الإحصاء بالمديرية، لاستلام اسم المستخم وكلمة المرور الخاصة بهم للدخول على نظام إدارة التنسيق، لافتة إلى أنّ التنسيق الإلكتروني يأتي في إطار حرص الدولة على التحول الرقمي.

الالتحاق بالثانوية العامة 2021 يتحدد وفق كثافة الطلاب في كل مديرية

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع مدارس الثانوية العامة والفنية، بضرورة البت في قبول أي طلبات للتنسيق من خلال الموقع الإلكتروني، بحسب القواعد المعمول بها، مشيرة إلى أنّ تنسيق الثانوية العامة يتم تحديده في كل مديرية وفق الكثافة الطلابية لكل مدرسة.

وفي سياق منفصل، كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّه سيتم إعلان الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة والثانوية الفنية قريبا، وجار مراجعة درجات الطلاب وفق المجمع التكراري للوقوف على الحد الأدنى للتنسيق بعد اعتماده من محافظ الجيزة.

وأوضحت أنّه جرى الإعلان عن درجات الطلاب في امتحانات الشهادة الإعدادية 2021، وإعلان أسماء الطلاب الأوائل، مشيرة إلى أنّ إدارة جنوب الجيزة والوراق وأكتوبر حصلت على مراكز متقدمة على مستوى الإدارات التعليمية، وعقدت الامتحانات ورقيا في لجان مؤمنة جيدا، ووسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة كورونا.