اليوم.. وزير التعليم يحسم المتاح والممنوع داخل لجان الثانوية العامة

يعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً بالفيديو كونفراس، مع رؤساء اللجان المنتدبين من المديريات التعليمية لامتحانات الثانوية العامة 2021 في الساعة الثانية ظهراً بحضور الدكتور رضا حجازي، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، للتنبيه بالتعليمات النهائية وحسم المتاح والممنوع داخل لجان الثانوية العامة.

ويتم التأكيد على عدم اصطحاب التليفون المحمول لطلاب الثانوية العامة 2021 داخل اللجان أو دخول بتابلت خارجي بعيد عن المنظومة الإلكترونية المرتبطة، أو كتاب غير كتاب الوزارة مثل الملازم أو الكتاب الخارجي أو أي مذكرات خارجية، وضبط أي طالب حاول الغش بأي طريقة.

والتأكيد على توفير ثلاثة أجهزة للقياس الحراري لكل لجنة، وإخطار المديريات بمقار لجان سير الامتحان لاتخاذ إجراءات تزويـد كـل لجنة بصندوق الإسعافات قبل بدء الامتحان بيومين على الأقل، بالإضافة إلى إخطار مديرية الأمن بمقار لجان سير الامتحان لتعيين الحراسة اللازمة بواقع ثلاثة من رجال الشرطة لكـل لجنة بالإضافة إلى ثلاث ورديات على مدار الأربع والعشرين ساعة بفردين لكل وردية على أن يكون منهما ضابط على الأقل.

كما سيتم التأكيد، أن تكون جميع اللجان الواردة بالكشوف هي مقار نفس المدارس التي جرى ترشيحها، وأن كل لجنة تستوعب أعداد الطلاب الذين سيؤدون الامتحان بها وتزويد تلك اللجان بالأثاث المناسب، وطبقاً للسعة القصوى للجنة والأدوات وجميع التجهيزات لكل طالب بحد أدنى 100 جنيه لكل لجنة.

وتبدء امتحانات الثانوية العامة 2021، يوم 10 يوليو، وإن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة المتقدمين لأداء الامتحانات وصل إلى 649 ألفا و387 طالبا وطالبة، منهم 292 ألفا و852 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمى علوم و100169 فى شعبة علمى رياضيات و256366 فى الشعبة الأدبية، وإن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة وصل إلى 2189، منهم 1794 لجنة إلكترونية و395 لجنة ورقية.