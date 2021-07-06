هل تجوز التضحية للمديون؟.. «الإفتاء» تجيب

تلقت دار الإفتاء سؤالا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كان نصه «هل تجوز الأضحية لمن عليه دين؟».

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، عن هذا السؤال عبر بث مباشر قائلا: «إنه يجوز للمدين أن يضحي في حالتين، الأولى: إذا لم يأت موعد سداد الدين، والثانية: إذا طلب ممن أدانه أن يؤجل السداد إلى أن يضحى ثم يعطي له دينه بعد ذلك».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هذه الحالة كمن كان عليه دين 1000 جنيه مثلًا، ومعه 3000 أو أقل للأضحية، فيضحي ثم يسدد الدين على التراخي حسب الاتفاق مع المدين طبقًا للحالتين السابقتين.

«وسام»: سداد الدين واجب والأضحية سنة مؤكدة

وعلى جانب آخر، أجاب الشيخ أحمد وسام، عبر قناة وزارة الأوقاف الرسمية على «يوتيوب»، على سؤال كان نصه «هل يجوز ذبح الأضحية وأنا مدين؟».

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا كان ثمن الأضحية سيعود بالسلب على سداد الدين، فالأولى سداد الدين، وذلك لأن سداد الدين واجب، أما الأضحية سنة مؤكدة والواجب مُقدم عليها.

وتابع «وسام»، بأنه إذا لم يؤثر شراء الأضحية على سداد الدين سواء كان مؤجلًا مقسطًا؛ فلا مانع من الأضحية في ذلك الحالة.

عيوب تمنع الأضحية

وبحسب الشروط التي حددها الإسلام للأضحية السليمة، فإنه لا بد أن تكون خالية من العيوب، مثل «العور البين - المرض البين - العرج البين - الهزال الشديد»، وذلك لقول النبي صل الله عليه وسلم، حين سُئل ماذا يتبقى من الضحايا، فأشار بيده وقال: «أربعًا: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والكسيرة التي لا تُنقِي».

ومن عيوب الأضحية أيضا التي يجب مراعاتها عند الذبح:

1ـ العمياء التي لا تبصر بعينيها.

2ـ المبشومة حتى تنشط ويزول عنها الخطر.

3ـ المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر.

4- المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر.

5ـ الزمني وهي العاجزة عن المشي لعاهة.

6ـ مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين.