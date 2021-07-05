« متستعجلش الأسعار هتنزل».. نقيب الفلاحين ينصح بأفضل وقت لشراء الأضحية

مع قرب حلول شهر ذي الحجة 1442 هـ، يكثر شراء الأضحية، لمن ينوي الذبح، تطبيقا لسنة رسول الله صلّ الله عليه وسلم، ويشيع بين المواطنين أنه كلما اقترب العيد كلما ارتفع سعر الأضحية، وبالتالي يحرص البعض على الشراء قبل مدة من العيد، وهو الأمر الذي نفاه نقيب الفلاحين، مؤكدا أن العكس هو الصحيح.

نقيب الفلاحين: سعر الكيلو 55 جنيها

وقال قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار المواشي هذا العام مثل العام الماضي، لم تشهد ارتفاعا مبالغا فيه، نظرا لتوفير الحكومة المصرية عدد كبير من المواشي المستوردة في الأسواق المصرية، الأمر الذي تسبب في استقرار سعر الأضاحي هذا العام.

وأضاف أبو صدام، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ما يتداوله البعض بأنه كلما اقترب عيد الأضحى المبارك، كلما زاد سعر الأضحية، فهذا أمر غير صحيح، حيث إنه قبل حلول عيد الأضحى بثلاث أو أربع أيام ينخفض سعر المواشي ولا يرتفع.

وتابع: «الكيلو دلوقتي في السوق يبدأ من 56 جنيها، وقد يصل لـ58 جنيها، ولكن قبل حلول عيد الأضحى مباشرة قد يصل الكيلو لـ55 جنيها، وذلك لأن التجار يريدون البيع للتخلص من الماشية قبل انتهاء الموسم وعدم شرائها».

وطالب نقيب عام الفلاحين، بعدم التسرع والقلق بين المواطنين، الذين لا يستطيعون الشراء في الوقت الحالي، خاصة أهل المدن، الذين لا تتوفر لديهم حظائر للحيوانات، مشيرا إلى أن سعر الماعز يتراوح هذا العام ما بين 60 و 70 جنيها للكيلو الواحد بالنسبة للأضحية غير المذبوحة، أما المذبوحة فالكيلو يصل إلى 110 إلى 150 جنيها.

ما العيوب المانعة للأضحية؟

وبحسب الشروط التي حددها الدين الإسلامي، فلابد أن تكون الأضحية خالية من العيوب، وهي: العور البين- المرض البين- العرج البين- الهزال الشديد، وذلك لقول النبي صلّ الله عليه وسلّم، حين سُئل ماذا يتبقى من الضحايا، فأشار بيده وقال: «أربعًا: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والكسيرة التي لا تُنقِي».

ومن عيوب الأضحية أيضا التي يجب مراعاتها عند الذبح:

1ـ العمياء التي لا تبصر بعينيها.

2ـ المبشومة حتى تنشط ويزول عنها الخطر.

3ـ المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر.

4- المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر.

5ـ الزمني وهي العاجزة عن المشي لعاهة.

6ـ مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين.