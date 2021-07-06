«مش أنا» يحقق 16 مليون جنيه في دور العرض السينمائي

ارتفع إجمالي إيرادات فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني، لتتجاوز حاجز 16 مليون جنيه، وذلك بعد ما حقق أكثر من مليون جنيه، أمس، وفقًا لقائمة إيرادات الأفلام الصادرة عن شركة «دولار» للتوزيع.

فيلم «مش أنا» يتصدر قائمة إيرادات الأفلام المصرية

وأوردت الشركة في تقريرها، أن الأفلام المصرية حققت إجمالي إيرادات 1.205 مليون جنيه، أمس الاثنين، من بينها 1.079 مليون لـ«مش أنا»، بينما حقق «أحمد نوتردام» 54 ألف جنيه، وفيلم «ماما حامل» 36 ألف جنيه، أما «ديدو» حقق 34 ألف جنيها، بينما تتجاوز إيرادات «ثانية واحدة» 840 جنيها.

ويعتبر فيلم «مش أنا» هو البطولة الـ12 للفنان تامر حسني في السينما، وذلك بداية من تجربته الأولى في فيلم «حالة حب» في 2004، وقدم بعد ذلك مجموعة من الافلام أبرزها سلسلة أفلام «عمر وسلمى» بأجزائها الـ 3 مع الفنانة مي عز الدين، كما قدم عدد من الأفلام بعد ذلك منها «اهواك»، «تصبح على خير»، «البدلة» وآخرها «الفلوس».

فريق عمل فيلم «مش أنا»

فيلم «مش أنا» بطولة تامر حسني وحلا شيحا وسوسن بدر وماجد الكدواني وحجاج عبد العظيم وشيرين وفايز المالكي، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، ومنهم محمد عبد الرحمن، والعمل من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

وحقّق فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني، ما يزيد عن مليون جنيه إيرادات، في اليوم الأول لعرضه في صالات السينما، متفوقًا على باقي الأفلام المنافسة.

وأعلن الفنان تامر حسني، وصول إيرادات فيلمه الجديد «مش أنا» إلى 55 مليون جنيه في أسبوعه الأول، بعد عرضه بدور العرض السينمائي المصرية والعربية، مُعربًا عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور وتحقيق تلك النتائج، لاسيما في ظل أزمة فيروس كورونا.