قراءة في التراث وحفلات سمر.. 400 مسن يشاركون في «مخيم السعادة» بالعريش

في لافتة إنسانية تجاه كبار السن، الذين يعيشون حالة من الاكتئاب والوحدة والشعور بالعجز والقدرة على التحرك نظرًا لطبيعة أجسامهم لأن «العمر له أحكامه»، اُفتتح معسكر صيفي للمسنيين بساحل بحر العريش؛ للترفيه والتخفيف عنهم خلال فترة الصيف.

افتتحت فاطمة نصار، مديرة نادي السعادة، خلال حفل ترفيهي، المعسكر الصيفي للمسنيين بساحل بحر العريش، لأول مرة على مستوى محافظة شمال سيناء.

مشروعات داخل المعسكر

وقالت «نصار» إن المعسكر تم إنشاؤه بترخيص من مجلس المدينة ومتابعة من ديوان عام المحافظة والتضامن الاجتماعي؛ لخدمة كبار السن ونشر ثقافة الترفيه والخروج من المنزل، وإعطاء المسنين فرصة متابعة الأعمال من خلال مشروعات بسيطة يقومون بها في المخيم، مثل صناعة الطعام وعمل الكروشات والهاند ميد للسيدات.

400 مسن يشارك بالمخيم

وأضافت مديرة نادي السعادة، أن عدد المشتركين في المخيم الصيفي بلغ 400 من كبار السن سواء رجال أو نساء، مشيرة إلى أنه يجري توسعة المكان وإنشاء «خيد» وعرائيش أخرى على حدود المخيم.

ولفتت إلى أن المخيم يضم غرف معيشة مصنوعة بالخيام والعشش، وأيضا أماكن لتناول الطعام والسهر وحفلات السمر، التى تتم بشكل يومي على ساحل البحر؛ ترفيهًا لكبار السن من أهالي العريش.

مسابقات شعر وقراءة للتراث للمسنين

من جانبه، قال عبد العزيز الغالي، أحد المشتركين بالمعسكر، إن المعسكر يقيم ندوات شعر ومسابقات وقراءة للتراث والحياة القديمة، وأيضا ندوات توعية سواء لنظافة الشاطئ أو للسلوك العام للشباب، ومنع إلقاء القمامة إلا في الأماكن المخصصة.

بدوره، أكد العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس مدينة العريش، أن مخيم السعادة أضاف سعادة حقيقية لكبار السن، وأن المجلس وفر التراخيص المناسبة لعمل المخيم الصيفي، وتم مد خطوط للكهرباء، وجارى توصيل المياه، وعمل ساتر بين المعسكر والكافيهات الأخرى، مشيرا أن جميع متطلبات المسنين، مجانية بالجهود للمتطوعين من أهالى مدينة العريش.