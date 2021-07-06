أستاذ مناعة بـ«نوتنجهام»: متحور «إبسيلون» غير مقلق وانتشاره محدود

قال الدكتور ياسر الشربيني أستاذ المناعة بجامعة «نوتنجهام» بالمملكة المتحدة، إن متحور فيروس كورونا الذي ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية ويطلق عليه « متحور إبسيلون »، غير مقلق نهائياً حتى الآن، موضحاً أنه سلالة جديدة من الفيروس ظهرت في كالفورنيا، وانتشرت في عدد من الولايات، لكنه لم يتنشر في العالم ككل: «فصيلة أو سلالة ذات أهمية ولكنها ليست مقلقة».

متحور «إبسيلون» واحد من 6 سلالات لكورونا غير مقلقة

وأوضح أستاذ المناعة بجامعة «نوتنجهام»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن السلالات والمتحورات الخاصة بفيروس كورونا «كوفيد 19» منذ اكتشافه وحتى الآن، يجري تقسيمها إلى نوعين «المقلقة والمهمة»، مضيفاً أن السلالات المقلقة هي «ألفا وبيتا ودلتا وجاما»، والسلالات المهمة هي «إبسيلون ولامدا»، مشيراً إلى أن ظهور سلالة أو طفرة جديدة يكون مقلقا في بداية الأمر، لكن مع الوقت يكون الموضوع بسيطا وذلك بعد التأكد من الدراسات العلمية.

وأضاف «الشربيني»، أن متحور «إبسيلون» لم ينتشر بصورة كبيرة عبر الدول، موضحاً أن ما قيل حول عدم استجابة السلالة الجديدة للقاحات كورونا المنتجة حول العالم وفي الولايات المتحدة الأمريكية لا يزال تحت الدراسة، فالنتائج التي جرى إعلانها مبدئياً أوضحت أن سبب عدم الاستجابة هو أن عددا من الأجسام المضادة التي تتكون في جسم الإنسان لا تقاوم السلالة بصفة عامة.

وناشد أستاذ المناعة، المواطنين، بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، مع الاهتمام بتناول الأغذية والخضروات والفواكه المحفزة لمناعة الجسم، وكذلك الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، والتسجيل للحصول على لقاح كورونا للوقاية من المرض، فضلاً عن ضرورة استشارة الطبيب المختص حال الشعور بأي أعراض للمرض، وتجنب تناول الأدوية والعقاقير حال الشعور بأي أعراض للمرض وذلك تجنباً لحدوث أي مضاعفات تؤثر سلباً على صحة الإنسان وتؤدي إلى وجود مضاعفات.