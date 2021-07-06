زيادة حتى 15 ألف جنيه.. «الأوفر برايس» يشعل أسعار السيارات

مازال سوق السيارات في العلامات التجارية يشهد توترًا وتذبذبًا في العرض والطلب وارتفاعًا في لأسعار، بعد أزمة بعض العلامات التجارية الصينية، وفوجئ الموزعون بسوق السيارات المصري بإخطارات من شركة تويوتا إيجيبت تطالبهم بخفض الحصص الشهرية الموردة لهم، بسبب انخفاض حجم الواردات من مصانع الشركة الأم، على خلفية أزمة المكونات التي ضربت صناعة السيارات العالمية بمختلف العلامات التجارية، وهي التى أدت إلى ارتفاع أسعار السيارات والأوفر برايس في سوق السيارات.

و«الأوفر برايس» نهج يتبعه بعض الموزعين الذين تغيب عنهم رقابة الشركات والوكلاء؛ للتلاعب في الأسعار الرسمية وزيادة هوامش الربح نظير بيع السيارات، التي تشهد إقبالًا متزايدًا لتسليمها بشكل فوري لمن يقبل بالسعر الأعلى.

وقال أحمد محمد عضو برابطة تجار السيارات، إن الوكيل المحلي استطاع الصمود في مواجهة الأزمة التى تجتاح صناعة السيارات العالمية خلال الفترة الماضية، بسبب عمليات الإغلاق التى تشهدها البلاد بسبب جائحة كورونا، حيث حافظ على انتظام التوريدات لشبكة الموزعين على نحو أسهم في تصدر تويوتا كورولا قائمة الطرازات الملاكى الأكثر مبيعًا فى مصر، وسجلت أكثر السيارات مبيعا في مصر.

وأضاف «محمد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: هذه الأزمة غير قاصرة على وكيل تويوتا، حيث تعاني السوق المحلية من نقص في كل الطرازات المستوردة، وهو الأمر الذي دفع وكلاء العديد من العلامات التجارية إلى إعلان وقف الحجوزات على سياراتهم وإخطار شبكات التوزيع بخفض الحصص الموردة من العديد من الطرازات حتى نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة تحد من فرص نمو مبيعات السيارات في مصر الفترة الحالية.

وذكر عضو رابطة تجار السيارات، أن بعض المعارض والموزعين قاموا برفع سعر الأوفر برايس مستغلين تلك الأزمة، من 7 آلاف إلى 15 ألف جنيه في العلامات التجارية الشعبية، وأسعار السيارات التي لم يتجاوز سعرها 400 ألف جنيه.

يذكر ان موزعي المعتمدين لشركات كيا وسكودا وسيات وام جي، أخطروا موزعيهم بعدم تقبل أي حجوزات بسبب عمليات الإغلاق التي تشهدها البلاد في العالم.