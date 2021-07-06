إنقاذ غريق وطرد عاملين بشواطئ الإسكندرية لطلبهما إكراميات

قال اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه قد تم انقاذ غريق بشاطئ ابو هيف المميز عن طريق وحدة إنقاذ الشاطئ، ما يعكس مدى أهمية قرارات الإدارة بتواجد وحدة الإنقاذ لصالح حياة المصطافين.

طرد عاملين بشواطئ الإسكندرية بسبب طلبهم الاكراميات

واضاف رشاد في بيان، اليوم، أنه تم المرور والتأكد من عدم فرض إكراميات على شواطئ الإسكندرية ما عدا شاطئ الفنار الذي حقق مخالفة فرض اكرامية، و بالابلاغ تم إعادة المبالغ للمصطافين وتوجيه انذار للمستأجر من تكرار المخالفة مرة أخري طبقا لبنود التعاقد.

وأوضح أنه بناءا على الشكوي الوارده لقسم المتابعه بفرض إكراميه بشاطئ محمود سعيد، حيث تم الوصول إلى صاحبة الشكوي وتم التأكد من صحة الواقعة وبمواجهة مشرف الشاطئ اعتذر وتم فصل العامل وتوجيه انذار لمستأجر الشاطئ.

فيما فرض أحد عمال شاطئ الاسكندر إكرامية على أحد المصطافين ولكنه رفض وتمسك بحقه واتصل برقم الشكاوى وتم التعامل مع المشكلة بعد التأكد من المخالفة و قام المستغل بالاعتذار وطرد العامل امام الجميع، مؤكداً أنه قد تم توجيه الشكر لصاحبه الشكوي علي تمسكها بحقها وعدم الخضوع لمثل هذه الممارسات السيئة.

وأكد أنه تم توزيع ملصقات تحمل عبارات: «لا لفرض الاكرامية، معا ضد الابتزاز» وذلك على بوابات العديد من الشواطئ وجاري الاستكمال، بينما أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف إستعدادها الكامل لتلقى شكاوى المواطنين وإستفساراتهم على أرقام الشكاوى.

مصادرة شيشة وكحوليات من شواطئ الإسكندرية

وفي سياق متصل، تم تقليم الأشجار علي سور شاطئ السرايا لعدم حجب الرؤية، والمرور علي وحدات الإسعاف بالشواطئ وإمدادها بالمستلزمات الطبية والإسعافات الاولية اللازمة و تغيير أسطوانات الأكسجين، فيما تم رفع جميع المخلفات من جميع الشواطئ بالقطاع الشرقي وشاطئ الهانوفيل و شاطئ شهر العسل و غربلة الرمال بشاطئ الدخيلة.

وفى خطوة هامة لتحقيق الانضباط وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها محافظة الإسكندرية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد تم مصادرة شيشة شاطئ العصافرة المميز وشاطئ ستانلي، مصادرة كحوليات و طرد بعض الشباب من شاطئ ابو هيف المميز.