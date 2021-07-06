تكثيف أعمال التطهير والتعقيم داخل لجان امتحانات الثانوية العامة

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة ببورسعيد تكثيف حملات التعقيم والتطهير استعدادا لإنطلاق الامتحانات فى 10 يوليو الجارى بإجمالي 5099 طالبا ‏وطالبة ‎وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي تتم بالتنسيق بين مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان.

محافظ بورسعيد يتابع أعمال التعقيم داخل 19 لجنة

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم ، عن تكثيف حملات التعقيم والتطهير داخل لجان امتحانات الثانوى العام البالغ عددها 19 لجنة، وأوضح المحافظ، أن حملات التطهير تتم داخل المدارس التي ستشهد امتحانات الشهادة الثانوية، حرصًا على سلامة الطلاب وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن أعمال التطهير تتم على أعلى مستوى بواسطة جهاز القوارض والحشرات برئاسة المهندس أسامة رخا، إلى جانب تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان وتوفير مواد التعقيم وأدوات النظافة الشخصية داخل المدارس، بالإضافة إلى ضرورة قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان، وضرورة التزام الطلاب بارتداء الكمامات الطبية.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة دعم جهود الأجهزة التنفيذية ومنع التزاحم على المدارس والوعي بأهمية اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية حرصا على سلامة الجميع.

وكيل تعليم بورسعيد يبحث الإستعدادا الجيد لإجراء امتحانات الثانوية العامة

من جانب أخر عقد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد إجتماعا تنسيقيا، اليوم لبحث الإستعداد الجيد لإجراء ‏إمتحانات الثانوية العامة يوم السبت القادم والتى تستمر حتى 2 أغسطس القادم، حيث إستهدف الإجتماع ‏مديرى الإدارات التعليمية ومدير إدارة التعليم الثانوى المركزى.‏‎ ‎وأوضح وكيل الوزارة بأنه تم إستعراض ومناقشة التوجيهات الخاصة بإجراء إمتحانات الثانوية العامة بالمحافظة والتى تضمن ‏توفير الأجواء الهادئة للطلاب والقائمين على الإمتحانات وإنتظام سير العملية الإمتحانية.

وشدد على متابعة أعمال التطهير ‏والتعقيم لمقرات اللجان للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.‏‎ ‎وأشار الدكتور نبوى إلى التواصل مع مسئولى المحليات لرفع كافة المخلفات والقمامة حال وجودها فى محيط مقرات اللجان ‏وعددها 19 لجنة بهدف تهيئة كافة وسائل الراحة والأمان لطلاب الشهادة الثانوية العامة ببورسعيد بإجمالى 5099 طالبا ‏وطالبة ليؤدوا الإمتحانات فى أجواء مستقرة وهادئة‎.‎