سميرة سعيد تتلقى لقاح فيروس كورونا رفقة هالة صدقي

تلقت النجمة سميرة سعيد لقاح فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، ونشرت فيديو ظهرت فيه خلال تلقيها اللقاح مع الفنانة هالة صدقي.

وعلقت الديفا على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور «انستجرام»: «أجواء التطعيم مع حبيبتي هالة صدقي لازم تكون مختلفة».

سميرة سعيد تحصل على لقاح كورونا

سميرة سعيد تتعاقد مع محمد رشيدي

وتعاقد محمد رشيدي مع الديفا سميرة سعيد، على شراكة إنتاج ثلاثة أعمال جديدة من ألبومها الجديد «سميرة 2021»، ومن المقرر إطلاقها على التوالي خلال الأيام القليلة القادمة عقب الانتهاء من تصويرها.

ووقع اختيار«الديفا» سميرة سعيد، ورشيدي على مون شيريMon ، Cheri لإطلاقها للجمهور في منتصف الشهر الجاري.

«مون شيري» تحمل طابع وأجواء السبعينات وتضم كلمات بالعربية والفرنسية، من كلمات محمد القياتى، وألحان بلال سرور، توزيع هانى يعقوب، أما الميكس والماستر لخالد عز، وإخراج نضال هاني.

كما تعاونت «الديفا» في هذه الأعمال مع عدد من أشهر صناع الأغنية من الملحنين «بلال سرور» و«محمد حمزة»، ومن الشعراء «محمد القياتي» و «شادي نور»، ومن الموزعين «هاني يعقوب» و«هاني ربيع».

وطرحت الديفا سميرة سعيد، مؤخرًا أغنية «الساعة اتنين بالليل»، من ألبومها الجديد، وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم.