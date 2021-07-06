غرق شاب في شواطئ العجمي بالإسكندرية

لقي شاب مصرعه غرقا في شاطئ أبو ثلاث بمنطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية، بعد فشل محاولات إنقاذه من المتواجدين على الشاطئ أو عمال الإنقاذ.

تفاصيل غرق شاب في شاطئ أبو تلات بالإسكندرية

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطاراً من قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث غرق في شاطئ أبو تلات غرب الإسكندرية، فيما انتقلت القيادات الأمنية وضباط قسم شرطة الدخيلة إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين غرق شاب يدعى علي محمد حلمي، 18 سنة، بينما لم يتم انتشال جثته، حيث جرى الدفع بقوات إنقاذ نهري وعدد من الغواصين المتطوعين بالإسكندرية، أمس، إلا أنه لم تنجح عملية انتشاله نتيجة غياب الشمس.

وأفاد شهود عيان، بأن الشاب جاء إلى الشاطئ من أجل الاستجمام فجذبته الأمواج إلى الداخل ولم يستطع مقاومتها، فيما لم تشفع أي من محاولات الإنقاذ من المتواجدين على الشاطئ أو عمال الإنقاذ في نجدته.

الدفع بـ«غواصين الخير» للبحث عن غريق شاطئ أبو تلات بالإسكندرية

من جهته، أكد إيهاب المالحي قائد فريق غواصين الخير بالإسكندرية، إنه قد جرى الدفع بعدد من الغواصين المتوطعين برفقة فريق الإنقاذ النهري من أجل البحث، وانتشال جثة الشاب سريعا تمهيدا لدفنه.

وأضاف المالحي لـ«الوطن»، أنه جرى مناشدة جميع الغواصين من أجل التوجه إلى موقع الحادث، بعد مناشدة من والد الشاب من أجل البحث عن جثة ابنه وانتشالها سريعاً.