محافظ الغربية يتفقد مدارس السنطة وزفتى استعدادا لامتحانات الثانوية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة أنهت كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة داخل 128 لجنة.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم بعدد من مدارس مركزي السنطة وزفتى لمتابعة آخر الاستعدادات لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، الأستاذ محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى واللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة.

محافظ الغربية يتابع استعدادات لجان الثانوية العامة

بدأت الجولة بتفقد مدرسة الشهيد أحمد رضا ناصف الثانوية بكفر الديب، والتي تستقبل 164 طالب وطالبة داخل 11 لجنة، حيث أشاد المحافظ بتوافر كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من توفير الكمامات والمنشورات التوعوية والمطهرات وأدوات التعقيم، والحفاظ على التباعد داخل اللجان بحد أقصى 14 طالبا داخل كل لجنة.

كما تفقد المحافظ مدرسة فاطمة الزهراء والتي تحتوي على 39 لجنة معدة لاستقبال 546 طالبة وطالبة من طلاب الثانوية بقسميها العلمي والأدبي، منازل، ومدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات المعدة لاستقبال 98 طالب داخل 7 لجان.

إشادة محافظ الغربية بكافة إجراءات تطهير وتعقيم لجان الثانوية العامة

واخْتُتِمَتْ الجولة بتفقد مدرستي عزبة المنشاوي للتعليم الأساسي وبلال بن رباح، وتأكد من سلامة وتأمين مركز توزيع الأسئلة، كفاءة السيرفرات، تجهيز الاستراحات بالأثاث اللائق وسبل الإعاشة المناسبة لاستقبال السادة المعلمين، كما تأكد من تطهير وتعقيم الحجرات وصلاحية التليفونات الأرضية الموجودة بمقار لجان سير امتحان الثانوية العامة.

تعليم الغربية: تركيب كاميرات مراقبة داخل جميع اللجان

وأشار ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات، حيث يتم تركيب كاميرات مراقبة داخل جميع اللجان.

يُذْكَر أن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ يوم السبت القادم وتنتهي يوم 2 أغسطس و 5 أغسطس لمدارس STEM و 3 أغسطس لمدارس المكفوفين.