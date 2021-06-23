عاجل.. إخلاء سبيل المتهم بإهانة محافظ الغربية بكفالة 1000 جنيه

قررت النيابة العامة إخلاء سبيل محمد حسن، عامل محارة، بكفالة 1000 جنيه، على ذمة القضية التي وجهت إليه فيها تهمة إهانة محافظة الغربية وسبه وقذفه بوالدته.

وقررت النيابة العامة في وقت سابق إخلاء سبيل طفل ووالدته بعد أن وجهت إليهما تهمة إزعاج محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي عن طريق إرسال رسالة له عبر تطبيق «واتساب».

وقال المستشار وليد البيلي، محامي المتهمين، أنهما متوجهين الآن إلى قسم الشرطة لإنهاء اجراءات اخلاء السبيل المتهم.

القصة الكاملة

وتعود الواقعة إلى اتهام الطفل وأمه بإزعاج المحافظ عبر إرسال رسائل له من خلال تطبيق «واتس آب» تحمل إساءة لشخصه وصفته، فما كان من المحافظ إلا أن حرر محضرًا ضدهما، قبل أن تقرر النيابة العامة إخلال سبيل الطفل وأمه، وحبس مواطن آخر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما تقدم المحافظ ببلاغ آخر ضد عامل محارة، وهو صديق والد الطفل المتهم، حيث وجهت إليه النيابة العامة التهمة ذاتها قبل أن تخلي سبيله بكفالة 1000 جنيه على ذمة التحقيقات.

محافظ الغربية يصدر بيانا

وكان محافظ الغربية، أصدر بيانًا رسميًا عن الواقعة، قال فيه: «بالإشارة إلى ما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن تحرير محافظ الغربية لمحضر ضد إحدى السيدات، توضح محافظة الغربية، أن المحافظ قد استلم منذ عدة أسابيع، عدد من الرسائل عبر رقم الواتساب الشخصي له تحمل إساءة إلى شخصه وصفته، وبعيدة كل البعد عن النقد والاحترام، وذلك من خلال رقمين غير معلوم هوية أصحابهما، الأمر الذي استدعى إفادة الجهات المختصة لإعمال شئونها، والتي بدورها قامت على مدار الأسابيع الماضية بالتحري عن تلك الأرقام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».