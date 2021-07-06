بعد طرح «هاڤال H6» موديل 2022.. تعرف على منافسيها في السوق المصرية

منذ بداية الربع الثالث من العام الجاري 2021، تم طرح عدد من الطرز المختلفة للسيارات الملاكي موديل العام 2022 داخل السوق المحلية، ومن ضمن القائمة المطروحة سيارة «هاڤال H6»، حيث ترصد السطور التالية أهم المنافسين للسيارة في الفئة السعرية في السوق المصرية حاليًا، ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV».

قائمة أسعار ومواصفات «هاڤال H6» موديل 2022

- تأتي السيارة بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، الأولي بسعر 370 ألف جينه، والفئة الثانية بـ400 ألف جنيه، والفئة الثالثة بـ415 ألف جنيه، والفئة الرابعة بـ440 ألف جينه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، ينتج قوة 151 حصان، وعزم دوران 230 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

- تأتي السيارة بأبعاد «4.653 ملم طول 1.886 ملم عرض، 1.730 ملم ارتفاع» وطول قاعدة العجلات يصل إلى 2.738 ملم.

سيتروين C3 اير كروس موديل 2021

- تتوافر السيارة بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، تدخل الفئة الأعلى تجهيزًا ضمن قائمة المنافسة السعرية، بسعر 374.900 جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.2 لتر 1200 سي سي تربو، ينتج قوة 110 حصان، وعزم دوران 205 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

- تأتي السيارة بأبعاد «4154 ملم طول، 1756 ملم عرض،1597 ملم ارتفاع»، ويصل طول قاعدة العجلات إلى 2604 ملم.

«أم جي Rx5» موديل 2021

- تتوافر السيارة بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، تدخل الفئة الأعلى تجهيزًا ضمن قائمة المنافسة السعرية، بسعر 374.900 جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تربو، ينتج قوة 169 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

- تأتي السيارة بأبعاد «4545 ملم طول، 1855 ملم عرض، 1719 ملم ارتفاع»، ويصل طول قاعدة العجلات إلى 2700 ملم.

«سكودا كاميك» موديل 2021

- تتوافر السيارة بفئتين مختلفتين في التجهيزات، الفئة الأولى بسعر 375 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 445 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي ، ينتج قوة 110 حصان، وعزم دوران 155 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

- تأتي السيارة بأبعاد «4241 ملم طول، 1793 ملم عرض، 1511 ملم ارتفاع»، ويصل طول قاعدة العجلات إلى 2651 ملم.

«نيسان جوك» موديل 2021

- تتوافر السيارة بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، الفئة الأولى بسعر 357.500 جنيه، والثانية بسعر 381.500 جنيه، والثالثة بسعر 388.500 جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1 لتر 1000 سي سي تربو، ينتج قوة 115 حصان، وعزم دوران 200 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

- تأتي السيارة بأبعاد «4210 ملم طول، 1800 ملم عرض، 1595 ملم ارتفاع»، ويصل طول قاعدة العجلات إلى 2636 ملم.