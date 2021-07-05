إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة جنوب بني سويف

أصيب 5 أشخاص، بجروح وسحجات بأماكن مختلفة من الجسم، منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة ميني باص بالطريق الزراعي بمركز الفشن جنوب بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميني باص بالطريق الزراعي الفشن، فوجه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى اقرب مستشفى، وتوجيه رجال المباحث والمرور إلى مكان الحادث لرفع أثاره والوقوف على أسبابه.

دفع مرفق إسعاف بني سويف برئاسة الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير المرفق ب4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

وتبين أن المصابين في الحادث هم: «حنفي صالحين عبد الصالحين، 50 سنة، مقيم مركز الفشن، مصاب جروح وسحجات بالجسم، ومحروس عبد الحميد محمد، 67 سنة، مقيم مركز الفشن، مصاب جروح وسحجات بالجسم، وحبيبه عبد الجواد أحمد، 30 سنة، مصاب جروح وسحجات بالجسم، مقيم مركز الفشن، وهويدا صالح نادي، 40 سنة، مصابة جروح وسحجات بالجسم، وتقيم مركز الفشن، وأحمد حسن عبد الجواد، 50 سنة، مصاب جروح وسحجات بالجسم، ويقيم بمركز الفشن».

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.