إحالة 77 موظفا بمركزي الدلنجات وشبراخيت للتحقيق لتغيبهم عن العمل

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة متابعة الانضباط الإداري وحركة العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

إحالة 77 موظفًا للتحقيق

وفي هذا الشأن نفذت الوحدات المحلية بمركزي الدلنجات وشبراخيب حملات على المصالح الحكومية والخدمية، أسفرت عن إحالة 77 من العاملين بهذه القطاعات لتغيبهم بدون سند قانوني، وتم إحالة الأمر للشؤون القانونية للتحقيق في المخالفات المرصودة.

حملات الرقابة والمتابعة بالبحيرة

ونفذت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بديوان عام محافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، والتموين ومباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والتفتيش الصيدلي، حملة مكبرة بنطاق مركز أبو حمص.

ضبط سكر تمويني قبل بيعه بالسوق السوداء

وأسفرت الحملة التي استهدفت المرور على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحال بيع المواد الغذائية عن ضبط 3940 كجم سكر تمويني بأحد المخازن بغرض التجميع وإعادة البيع بالسوق السوداء، وكذا 32 عبوة بمخبز سياحي دون بيانات، كما تم تحرير عدد 2 مذكرة غلق لمخابز سياحية.

ضبط سلع منتهية الصلاحية

كما أسفرت الحملة عن ضبط 220 عبوة سلع غذائية، 23 كيس مكرونة، 11 عبوة مياه غازية منتهية الصلاحية، و15 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية، وأخري بدون علامات وبيانات لعدد 3 محلات جزارة.

من جانبه وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إلى استمرار حملات ملاحقة المخالفين في جميع القطاعات، مشددا على تحرير المحاضر اللازمة للتجار المتلاعبين بالسلع التموينة بأسواق البحيرة.