3 محافظات تنتهي فيها الموجة الحارة يوم الجمعة.. بينها مطروح

أكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن معظم المحافظات لم تنتهِ فيها الموجة الحارة التي ضربت البلاد منذ الأسبوع الماضي، والتي سوف تستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة غير مسبوق في ذلك التوقيت من العام، مضيفا أن هناك بعض المحافظات تنتهي فيها الموجة الحارة ابتداء من الجمعة المقبل، حيث يسود طقس صيفي معتدل على المحافظات نهار لطيف ليلا.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن محافظتي الإسكندرية ومطروح والساحل الشمالي ورأس البر بدمياط، سوف تنتهي فيها الموجة الحارة ابتداء من يوم الجمعة المقبل حيث تصل درجات الحرارة إلى 29 درجة مئوية اثناء النهار والصغري 22، وتواصل الموجة الحارة في باقي محافظات مصر، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة، ما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات، بالإضافة إلى ذلك، يشهد الطقس شبورة مائية خفيفة في الصباح على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

تعرف على درجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الأربعاء:

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة الخميس:

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.