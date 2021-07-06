ضبط 12193 شخصا دون كمامة.. وإحالة 58 رفضوا سداد الغرامة للنيابة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية، عن ضبط 12193 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ12135 منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 58 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما جرى تحرير 904 مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بمواعيد الغلق، وضبط 262 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة»، بإجمالي مضبوطات 1700 أرجيلة.