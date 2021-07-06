مدير «مثلث ماسبيرو»: 963 وحدة سكنية بالمشروع للراغبين في العودة

قال المهندس نسيم سليم، مدير عام موقع تطوير مثلث ماسبيرو، إن القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت حريصة على إزالة جميع العشوائيات وتوفير سكن أمن للشعب المصري، وبالتالي تم البدء في المنطقة؛ لأنها تنتمي إلى الفئة الثالثة من المناطق الخطرة، مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة حصرت الملكيات الموجودة فيها وقبل بدء أعمال الإزالة وخيرت الأهالي ما بين التعويضات والسكن في مناطق أخرى، والحصول على قطع الأراضي والعودة مرة أخرى إلى مثلث ماسبيرو.

وأضاف مدير عام موقع تطوير مثلث ماسبيرو، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «في شارع 26 يوليو بنينا 4 أبراج الإسكان البديل للأهالي الراغبين في العودة إلى مثاث ماسبيرو، هناك برج خلف القنصلية الإيطالية، وبرجان متصلان كل منهما عبارة عن 5 بنايات بارتفاع 18 دورًا، والمشروع به 936 وحدة سكنية للراغبين في العودة مرة أخرى إلى منطقة مثلث ماسبيرو».

وأوضح «سليم» أن الأهالي الذين يملكون عقد ملكية، سيتمكنون من العودة للسكن في مثلث ماسبيرو، وذلك من خلال تحديد الملكيات.

واستكمل مدير عام موقع تطوير مثلث ماسبيرو: «قيمة التعويض يعتبر بمثابة مقدم الوحدة السكنية ويتم تقسيط باقي الوحدة السكنية على أقساط شهرية بنظام إيجار تمليكي لمدة 30 سنة».

وكان المهندس نسيم سليم، مندوب هيئة المجتمعات العمرانية، مدير عام موقع تطوير مثلث ماسبيرو، قد قال في تصريحات سابقة، إن هناك تعليمات من القيادة السياسية بتطوير كل المناطق العشوائية على مستوى محافظات القاهرة الكبرى، والتي من بينها منطقة مثلث ماسبيرو.

وأوضح «سليم»، خلال حديثه مع «الوطن»، أن الجميع يعلم أن منطقة مثلث ماسبيرو كانت منطقة عشوائية ذات خطورة من الدرجة الثالثة، وعلى إثره حصرت الدولة الملكيات الخاصة بكل فرد بتلك المنطقة، وبدأت العمل بعد ذلك مباشرة في تطوير المنطقة بداية من يونيو 2019.