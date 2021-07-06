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ضبط 120 طربة حشيش بـ840 ألف جنيه بحوزة عنصرين إجراميين بالشرقية

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الوطن
12:39 م | الثلاثاء 06 يوليو 2021
جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، من ضبط 120 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين، لأحدهما معلومات جنائية.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الشرقية نشاط اثنين من العناصر الإجرامية تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذان من دائرة مركز  شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات اُستهدف العنصران وضُبطا حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة منيا القمح وبحوزتهما 120 طربة لمخدر الحشيش زنة 12 كيلو جرامًا، ومبلغ مالي، وهاتفين محمولين، وسلاح أبيض، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ840 ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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