انطلاق مسيرة حاشدة للشباب والرياضة احتفالا بثورة 30 يونيو في كفر الشيخ

أطلق عمرو البشبيشى، نائب محافظ الشيخ، شارة بدء مسيرة للشباب والرياضة، احتفالا بثورة 30 يونيو، وعرض المشروعات القومية العملاقة خلال ال7 سنوات، بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ،وعبدالمنعم الكناني، وكيل مديرية الشباب والرياضة، وقيادات الشباب والرياضة .

وانطلقت المسيرة بعد عزف النشيد الوطني، من أمام ديوان عام المحافظة، مروراً ميدان النصر حتى مديرية الشباب والرياضة، شارك فيها الشباب والفتيات، حاملين الأعلام المصرية، ولافتات توضح المشروعات القومية التي تم إنجازها خلال ال7 سنوات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء على مستوى مصر أو بمحافظة كفر الشيخ.

محافظ كفر الشيخ : بتوجيهات الرئيس تحققت خلال الـ 7 سنوات نهضة شاملة في كل القطاعات والمجالات

وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حقق خلال ال7 سنوات نهضة شاملة في كل القطاعات والمجالات ، ضمت مشروعات قومية عملاقة لا يمكن تحقيقها إلا بعد عشرات السنوات.

وأشار إلى أن في هذه الثورة تعد واحدة من أعظم الثورات في العالم بعد أن خرجت جموع الشعب المصري لرفض كافة مظاهر الخضوع لأية تهديدات إرهابية، وترسيخ مبادئ الدولة المصرية الحديثة، وصححت المسار واستعادت الوطن، ودور كل مصري في دعم جهود الدولة المصرية في مواجهة المكائد و الصعاب والمؤامرات.

وأكد على أنّ ثورة 30 يونيو المجيدة ستظل أيقونة الثورات العربية وعنواناً لإرادة المصريين، في مواجهة جماعات التطرف والإرهاب والتخريب، والعبور بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان، والانتصار لوحدتهم في مواجهة من يدعون للتفرق والانقسام، بمساندة قواتهم المسلحة الأبطال الذين ضربوا أروع الأمثال في التضحية والفداء، في استجابة طبيعية وشعبية خالصة لإرادة الشعب المصري العظيم الذي رفض الخضوع للتهديدات الإرهابية.

وأكد محافظ كفر الشيخ أنّ الشعب عبرّ عن إرادته لإحداث التغيير وتسليم القيادة إلى من استعاد مصر وأنقذها من الضياع والفوضى، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر الكنانة تنعم دائماً بالأمن والسلام ،طالباً من أجهزة وأبناء كفر الشيخ الحفاظ على روح ثورتهم العظيمة، و الإصرار والعمل والإنتاج، من أجل رفعة وطننا العظيم وتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات.