مستجدات أعمال مبادرة «حياة كريمة» في محافظة كفر الشيخ (صور)

أعلن الحساب الرسمي لمبادرة «حياة كريمة» عن بدء أعمال مشروع الصرف الصحي بقرية الروس التابعة لقرية خليج بحري، بمركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ.

وبدأت أعمال الحفر بشبكات الإنحدار بالعظمة «قومسيون شرق»، بنسبة تنفيذ 5%، يأتي ذلك مع بدء أعمال الحفر بشبكات الانحدار بقرية النجارين «عزب الغرب»، بنسب تنفيذ 5%، وكذلك ففي قرية الكشايكة بالعزب أيضا.

كما يجرى فحص وتدقيق كشوف سكن كريم بتعاون مؤسسة «حياة كريمة» مع وزارة التضامن الاجتماعي، وجار اعتماد الكشوف النهائية؛ إذ تجرى تلك الأعمال تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ونظمت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، قافلة طبية شاملة في قرية «الملاوح»، التابعة لمركز مطوبس، نهاية الشهر الماضي، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، التي يجرى تنفيذها في 18 قرية رئيسية و187 تابعا بالمركز ذاته.

وقال إسلام جبر، منسق مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بكفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»: «إن الجامعة تتعاون بشكل كبير، انطلاقا من دورها المجتمعي والإيجابي، الذي تقوم من خلاله الجامعة بتوفير خدمة صحية وتوعوية متميزة لأهالي القرى الواقعة في نطاقها»، مشيرا إلى توثيق العلاقات والروابط مع كل الأجهزة التنفيذية والشعبية للمحافظة، من خلال تنفيذ قوافل متكاملة شاملة، طبية وتوعوية، ضمن المبادرة الرئاسية.

وأوضح «جبر» أنه لقى تعاونا كبيرا من جامعة كفر الشيخ؛ إذ تهتم بشكل فعال بتنمية الوعي الصحي والبيئي، من خلال برامج يجريها أساتذة متخصصين في مجال الإرشاد وتوعية المواطنين للصحة العامة، من كليات الطب البشري وطب الفم والأسنان والتمريض والطب البيطري والزراعة والتربية والتربية النوعية والتربية الرياضية والعلوم والآداب والتجارة، مشيرا إلى تنظيم قافلة طبية شاملة، في قرية «الملاوح»، التابعة لمركز مطوبس، إحدى قرى مبادرة «حياة كريمة» قريبا.