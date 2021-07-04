السجن المشدد 15 عاما لقاتل زوجته في كفر الشيخ بسبب «فردتي شراب»

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات فوه بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المستشار أحمد فهمي يونس، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم أبو حطب، وأحمد عطية، وسكرتارية أحمد جبر، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم بقتل زوجته بعد ضربها، بالسجن المشدد 15 عامًا، بعدما استمعت المحكمة في الجلسة السابقة للمتهم ووجهت له بعض الأسئلة، كما استمعت لدفاع كل من المتهم والمجني عليها.

وكان المتهم بقتل زوجته في إحدى قرى مدينة فوه، اعترف بتفاصيل الواقعة في أولى جلسات محاكمته أمام محكمة الجنايات في 6 يونيو الماضي، قائلًا: «أنا ضربتها علشان مبتسمعش الكلام ودايما بتخالفني، لكن مقصدتش أقتلها، اللي حصل كنا يوم جمعة، وطلبت منها تجيبلي فردتين الشراب، راحت جابتلي كل فردة شراب مختلفة، فضربتها، ورجعت واتعشينا وبعدينا لقيتها لسة تعبانة من الضرب، فروحت الصيدلية أجيب ليها علاج وقولت لجيراني يساعدوني علشان ننقلها المستشفى، ونقلناها فعلًا، وماتت هناك».

وكانت محكمة جنايات فوه، استمعت لأقوال «شعبان.ا.ع»، 41 سنة، فلاح، مقيم بقرية الإصلاح قبلي التابعة لمركز فوه، في محافظة كفر الشيخ، والمتهم بقتل زوجته، وسألته عن قتله لزوجته، بينما طلب دفاع الزوجة المجني عليها، بإضافة الظروف المقترنة بتهمة القتل العمد المقترن بظروف سبق الإصرار والترصد، وذلك استنادًا إلى تعدي المتهم على زوجته يومًا كاملًا بتعدد الضربات بعصا خشبية «يد فأس».

يذكر أن المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال «شعبان.ا.ع»، 41 سنة، فلاح، مقيم بقرية الإصلاح قبلي التابعة لمركز فوه في محافظة كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات فوه، لمحاكمته عما أسند إليه بأنه في يوم 2 يناير 2021 قتل زوجته «خ.ر.أ»، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد.

وتبين من اوراق القضية رقم 3180 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة فوه، والمقيدة برقم 673 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ، أن المتهم كال لزوجته المجني عليها الضربات باستخدام أداة «عصا»، قاصدا إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، كذلك إحرازه أداة من أدوات التعدي على الأشخاص.

وتلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى فوه للتأمين الصحي، بوصول «خ.ر.أ» 36 عاما، ربة منزل، في حالة إعياء شديد، ادعاء تعدي زوجها عليها بالضرب، مُحدثًا بها العديد من الإصابات، وتوفت بعد 24 ساعة من دخولها المستشفى.