شروط إضافة الزوجة على بطاقات التموين عبر بوابة مصر الرقمية

أتاحت بوابة مصر الرقمية للتموين، خدمات إضافة الزوجة على بطاقة التموين في أقل من نصف ساعة، عبر الإنترنت والصفحة الرسمية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال خطوات بسيطة، تتمثل في إضافة البيانات والأوراق المطلوبة منه، وحرصا من الحكومة المصرية على سهولة خدمات المواطنين، جرى استحداث موقع مصر الرقمية لتلبية الخدمات للمواطنين من المنزل، دون الحاجة إلى الذهاب لمكتب التموين، ومنعا لانتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تأتي خدمة إضافة الزوجة على بطاقات التموين، ضمن حزمة خدمات جرى إطلاقها تخص بطاقات التموين.

يجب أن تكون الزوجة غير مقيدة في أي بطاقة تموينية

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّه يحق للزوج إضافة زوجته على البطاقة التموينية، شرط أن تكون الزوجة غير موجودة على قواعد بيانات أي بطاقات تموينية أخرى مثل الأب، أو إذا كانت متزوجة من قبل، يجب حذفها من بطاقة الزوج السابق أولا، وبعدها يدخل الزوج الراغب في إضافة زوجته على البطاقة التموينية إلى موقع مصر الرقمية، ويختر أيقونة ضم أفراد أسرتي، ويسجل على الموقع باستخدام رقم هاتفه وكلمة سر، وبعدها يبدأ خطوات الإضافة عن طريق كتابة اسم الزوجة كاملا، مع التعهد بمسؤوليته عن صحة هذه البيانات، ثم يدخل نسخة من بطاقة الرقم القومي للزوجة، وصورة من قسيمة الزواج.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه أصبح متاحا الآن تسجيل طلب إصدار بطاقة تموينية عبر موقع مصر الرقمية، ويمكن طلب توصيل البطاقة بعد صدورها إلى المنزل، مقابل رسوم توصيل تدفع للبريد المصري، قدرها 23.5 جنيه، وتاتي البطاقة في يومين من طلب توصيل البطاقة التموينية إلى المنزل.