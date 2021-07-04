الصحة تكشف الفرق بين لقاحي «سينوفارم وأسترازينيكا».. وطرق التسجيل

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن الفرق بين لقاحي كورونا «أسترازينيكا وسينوفارم»، في فيديو توضيحي لها، مناشدة المواطنين بسرعة التسجيل من خلال رابط تسجيل لقاح كورونا، مؤكدة أنه في حالة المواطنين الذين يجدون صعوبة في التسجيل إلكترونيا يمكنهم التسجيل من خلال الاتصال على الخط الساخن 15335.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» الفرق بين لقاح «سينوفارم» ولقاح «أسترازينيكا»، ورابط تسجيل لقاح كورونا، وخطوات التسجيل، وفقا لما أعلنته الصحة، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الصحة في مصر على مدار الساعة.

الفرق بين لقاحي «سينوفارم» و«أسترازينيكا»

وقالت وزارة الصحة، إن لقاح «سينوفارم» به أجزاء معطلة أو ميتة من الفيروس والفرق بين الجرعة الأولى والثانية 21 يوما.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن لقاح أسترازينيكا، من أنواع النواقل الفيروسية والفرق بين الجرعة الأولى والثانية 3 شهور.

وأوضحت وزارة الصحة، أن لقاحات فيروس كورونا لا تسبب الإصابة بالعدوى، وتكون الجرعة عبارة عن 0.5 مل، تؤخذ في العضلة الدالية، وتحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة، لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس مستقبلاً.

رابط تسجيل لقاح كورونا

وأطلقت وزارة الصحة والسكان المصرية، رابط وخطوات حجز لقاح كورونا في مصر، ضمن خطة الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتصدي للجائحة وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة، حيث بدأت إتاحة التسجيل على الموقع أمام المستفيدين، ونوهت الوزارة إلى أن هناك فئات ممنوعة من الحصول على اللقاح، من بينها الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، والسيدات الحوامل، وأصحاب الأمراض المناعية، حيث يجب بالنسبة إليهم استشارة الطبيب أولا، أو الأشخاص الذين يعانون من ظهور أي أعراض لمرض تنفسي.

رابط حجز لقاح كورونا في مصر

وأطلقت وزارة الصحة والسكان الموقع الإلكتروني الخاص بحجز لقاح كورونا في مصر، ويتيح كل المعلومات المتاحة للحصول على اللقاح، الذي يمكن الدخول عليه من هنـا.