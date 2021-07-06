المحكمة الاقتصادية تقرر رفع الحجز التحفظي على السفينة إيفرجيفن

أمرت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، برفع الحجز التحفظي على السفينة البنمية الجانحة في قناة السويس.

وقالت مصادر بهيئة قناة السويس، إن الهيئة تقدمت بطلب رسمي للمستشار عمر القاضي، رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، لرفع الحجز التحفظي على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN.

وأضافت المصادر، أنه تم الوصول إلى اتفاق نهائي بين الهيئة والشركة المالكة للسفينة، ومن المفترض توقيعه صباح غدٍ الأربعاء.

ومن المفترض أن يتوجه محضر من محكمة الإسماعيلية الاقتصادية إلى منطقة البحيرات المرة القريبة من مدينة فايد، لإخطار ربان السفينة والطاقم المتواجد عليها برفع القرار الحجز التحفظي.

ومن المفترض أن تتحرك السفينة غدا الأربعاء، واستكمال رحلتها البحرية إلى ميناء روتردام بهولندا غدًا.

وأعلنت هيئة قناة السويس في بيان رسمي، الأحد الماضي، عن تحرك السفينة البنمية الجانحة الأربعاء المقبل، ومغادرتها قناة السويس بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع الشركة المالكة للسفينة.

وقال بيان رسمي لهيئة قناة السويس، إن الفريق أسامة ربيع سيوقع عقد التسوية مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN بحضور عدد من السفراء والشركاء الدوليين، الأربعاء، في مبنى المارينا الجديد شرق قناة السويس في تمام الحادية عشرة صباحا، وأنه سيتم تصوير مغادرة السفينة من موقع الاحتفالية، وعقد مؤتمر صحفي للفريق لإعلان تفاصيل التوقيع.

وعلمت «الوطن» من مصادر بالهيئة، أن التوقيع سيحضره السفير الياباني والقنصل الهندي، وبعض الشخصيات الدبلوماسية الأخرى.