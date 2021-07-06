بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادثين على طريق العلمين بالساحل الشمالي

شهدت محافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، وقوع حادثين على طريق العلمين - الساحل الشمالي؛ ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين، تم نقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجى، وقدمت الإسعافات الأولية لهم، وجار خضوعهم للفحوصات الطبية الشاملة، من خلال الفريق الطبى بقسم الطوارئ.

وأخطرت شرطة النجده، اللواء ممدوح الكدواني مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، وانتقلت مباحث قسم شرطة العلمين، وشرطة تأمين الطرق إلى موقع الحادثين، للفحص والتعرف على أسباب وملابسات وقوعهما.

نقل 3 مصابين في حادث بطريق الساحل الشمالى مستشفى العلمين

واستقبل مستشفى العلمين سيارات الإسعاف تنقل ثلاثة مصابين في حادث انقلاب سيارة عند علامة الكيلو 45 على الطريق الدولي العلمين - الساحل الشمالي.

والمصابون هم: داليا أحمد قطبي 49 سنة من الجيزة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد ياسر عبد الباسط 24 سنة من الجيزة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وفرج حلمي إبراهيم 50 سنة من الجيزة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

إصابة سيدة بحادث تصادم بالساحل الشمالى

كما وقع حادث تصادم سيارتين أمام مول فتح الله بمركز ومدينة العلمين، شرق مدينة مرسى مطروح بـ190 كيلومتر، مما أدى إلى إصابة سيدة تدعى هالة عباس عامر 65 سنة من الإسكندرية، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح قطعي بفروة الرأس، وكدمات وسحجات بالجسم، وجار تقديم الرعاية الطبية لها.