بالأسماء.. إصابة 17 عاملا في انقلاب سيارة بطريق العلمين

أصيب 17 عاملًا، صباح اليوم، بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالعمالة، بطريق العلمين الدولي أمام الكيلو 60، بدائرة مركز وادي النطرون بالبحيرة.

وكان مستشفى وادي النطرون المركزي استقبل كل من: محمد محمود مهدي 36 سنة، معوض محمد عبدالعاطي 30 سنة، عاشور رجب عبدالمنعم 30 سنة، محمد ربيع حسن 16 سنة، عبدالحليم شعبان عبدالحليم 36 سنة، الشحات عيد سالم 23 سنة، عبدالمنعم عبدالحليم عبدالرحمن 52 سنة، محمد راتب عبدالعزيز 30 سنة، محمد فرج عبدالحميد 35 سنة، محمود عبدالجواد عبدالهادي 35 سنة، صبري ناجي عبدالمعطي 48 سنة، أحمد محمود 30 سنة، منصور شمس الدين سلماوي 45 سنة، طلعت عبدالستار إبراهيم 45 سنة، عبدالغفار عبدالباسط لبيب 50 سنة، سعيد عبدالرحمن رواش 60 سنة، عادل إمام عبدالسلام 35 سنة، جميعهم مقيمون مركز الدلنجات بالبحيرة، ومصابون بكسور واشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة بالجسم.

جارٍ عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.