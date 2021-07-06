تعيين رئيس مدينة المنيا سكرتيرا عاما مساعدا لأسيوط

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، قرارا بتعين محمد صلاح الدين ناجي، رئيس مركز ومدينة المنيا، سكرتيرا عاما مساعدا لأسيوط.

وأصدر «شعراوي» حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت تنقلات وتعيينات لحوالي 17 قيادة محلية بمحافظات دمياط والجيزة والقليوبية وأسيوط والمنيا والإسماعيلية وكفر الشيخ والدقهلية.

وتضمن القرار الوزاري تصعيد عدد من رؤساء المدن والمراكز إلى سكرتيري عموم مساعدين بالمحافظات، كما تضمن تعيين ياسر محمد عبدالعزيز رئيسا لمركز ومدينة المنيا، وخيري أحمد مرسي، رئيس مركز ومدينة العياط بالجيزة، إلى رئيس مركز ومدينة ديرمواس بالمنيا.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن الوزارة مستمرة في إجراءات تقييم أداء القيادات المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية بمختلف المحافظات، مشيرا إلى سعي الوزارة أيضا إلى الدفع بالقيادات المتميزة للمناصب القيادية لتشجيع جميع العاملين بالإدارة المحلية على حسن أداء الأعمال المكلفين بها والتفاني في تقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين للحصول على رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات ومحاسبة المقصرين عبر نقلهم إلى وظائف إدارية بعيدا عن مجال خدمة المواطنين.

وطالب وزير التنمية المحلية، كافة القيادات المحلية بالمحافظات، بضرورة التواجد بين المواطنين بصورة مستمرة للاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على سرعة حلها وحسن التعامل معهم، باعتبار ذلك عامل أساسي للتقييم إلى جانب تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا وقرارات الدولة في هذا الشأن.