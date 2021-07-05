محافظ المنيا يتابع منظومة الاشتراطات البنائية بالمركز التكنولوجي

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد أبوزيد، المركز التكنولوجي بمدينة المنيا، اليوم، حيث تابع المحافظ انتظام سير عمل منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لضبط العمران وحوكمة منظومة تراخيص البناء ووقف فوضى التراخيص وخلق بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها .

جاء ذلك بحضور العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، دفعة الشهيد أحمد المنسي.

واطمأن المحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم وجميع التسهيلات اللازمة للمواطنين، وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للعمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين.

والتقى المحافظ، خلال جولته بالمركز التكنولوجي بعدد من المواطنين واستمع الي شكواهم ووجه بحلها على الفور، مؤكدا أن الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء ولجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب.

وكان محافظ المنيا تابع جهود الوحدات المحلية في تنظيم الحملات اليومية لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة ورفع الاشغالات وفتح الطرق أمام المارة من المواطنين، وإزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك ضمن جهود الوحدات المحلية لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من اجل الارتقاء بالمجتمع.