الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح التسجيل في الدرجات العلمية 10 يوليو

أعلن العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، فتح الأكاديمية الطبية العسكرية لباب التسجيل للدرجات العلمية للأطباء البشريين، والأسنان، والصيادلة، والتمريض، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى تدريبهم وتأهيلهم من العسكريين والمدنيين بالتخصصات المختلفة.

وأضاف المتحدث العسكري، في بيان صادر عنه اليوم، أنَّ مواعيد التسجيل في الدرجات العلمية في الأكاديمية الطبية العسكرية ستبدأ اعتباراً من يوم 10 يوليو الجاري، ولمدة شهر.

ولفت «عبدالحافظ»، إلى أنَّ الدرجات العلمية التي سيتمّ فتح باب التسجيل فيها تتضمن الدفعة الثانية للحصول على شهادة «بورد الأكاديمية الطبية العسكرية للعلوم الطبية»، والمعتمدة من الكلية الملكية البريطانية، وذلك في تخصصات: «الجراحة العامة وتخصصاتها، والباطنة العامة وتخصصاتها، وطب الأطفال وتخصصاته، والتخدير وعلاج الألم، والرعاية المركزة، والأشعة التشخيصية والتداخلية.

وأوضح أنَّ الدرجات العلمية تتضمن أيضاً الدفعة الثالثة للحصول على «شهادة بورد الأكاديمية الطبية العسكرية لإدارة المستشفيات والرعاية الصحية الاستراتيجية المهنية»، والمعتمدة من جامعة «كارديف» بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كما تشمل الدفعة الأولى للحصول على شهادة «بورد الأكاديمية الطبية العسكرية للإدارة الصيدلانية»، المعتمدة من جامعة «كارديف»، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدفعة الثانية للحصول على درجة الماجستير في صحة الفم والأسنان.

كما تتضمن الدرجات العلمية الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في الصحة العامة والطب الوقائي، وصحة المناطق الحارة، وإدارة المستشفيات، والميكروبيولجي للأطباء البشريين والصيادلة، كما تشتمل الدرجات أيضاً الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في إدارة التمريض والمستشفيات للحاصلين على بكالوريوس التمريض.